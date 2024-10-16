Android 15, Instagram'ı Âdeta Kullanılamaz Hale Getirdi

Geçtiğimiz gün Pixel serisi için dağıtılan Android 15 güncellemesi, Instagram uygulamasını neredeyse kullanılamaz hâle getirdi.

Android 15 güncellemesi Instagram uygulamasında ciddi problemlere yol açtı. Pixel telefonlar için gelen Android 15 güncellemesi beraberinde sorunları da getirmişe benziyor.

Kullanıcılar, hikâyelerin düzgün yüklenmediği ve bir hikâyeden diğerine geçiş yapılamadığını bildiriyor. Ek olarak uygulamanın zaman zaman rastgele donması da Instagram deneyimini neredeyse kullanılamaz hâle getirmiş durumda.

Instagram yeni güncellemeyle sorunu düzeltecek

Pixel 8 Pro cihazında Android 15 sürümünü kullanan bir kullanıcı, Instagram’ın 352.1.0.41.100 sürümünde aynı sorunları yaşadığını doğruladı. Yalnızca bu kullanıcı değil, Reddit gibi platformlarda da çok sayıda kullanıcı Android 15 güncellemesinden sonra benzer problemler yaşadığını dile getiriyor. Görünüşe göre bu sorun sadece belirli modellerle de sınırlı değil.

Instagram yaşanan sorunları fark ettiğini ve uygulamanın yeni güncellemesiyle bu sorunları çözeceğini bildirmiş durumda ancak güncellemenin ne zaman geleceği şimdilik belirsiz. Soruna neyin yol açtığı ile ilgili de net bir detay paylaşılmış değil.

Şimdilik benzer Instagram problemleri yaşayan Android 15 kullanıcılarının yapması gereken şey, mevcut Instagram sürümünü kaldırarak Instagram'ın 353.1.0.47.90 sürümünü manuel olarak kurmak olacak. Bunun dışında güncellemenin Play Store’a gelmesini de bekleyebilirsiniz.

Peki siz benzer bir sorun yaşıyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.