RAM Fiyatları Dünya Çapında Birden Düşmeye Başladı: İyi de Neden?

Dünya çapında devam eden RAM krizinde rahatlatıcı bir gelişme yaşandı. Öyle ki bazı RAM fiyatları düşüşe geçti. Peki neden?

Teknoloji dünyası bir süredir sektörü tamamen etkisi altına almayı başaran bir RAM kriziyle boğuşuyor. Öyle ki yapay zekâ nedeniyle talebin aşırı artması nedeniyle geçen senenin sonlarından beri bu kriz devam ediyordu. RAM fiyatları korkunç seviyelere çıkmış, stoklarda sorunlar yaşanmaya başlamıştı.

Şimdi ise bu krizin biraz da olsa hafiflediğini gösteren haberler gelmeye başladı. Tom’s Hardware’in aktardığına göre RAM fiyatları son zamanlarda Avrupa, ABD ve Çin dahil olmak üzere çoğu pazarda düşmeye başladı.

Çok pahalı RAM’leri kimsenin almaması, satıcıların stokları bitirmeye çalışması nedeniyle fiyatlar düşüyor

Fiyatlardaki düşüş yavaş olsa da dikkat çekici. Gelen bilgilere göre bu ani değişimin temel sebeplerinden biri tüketicilerin artık karşılayamayacakları fiyat seviyelerinde olan RAM kitlerini satın almamaları. Yani çok pahalı olduğu için kimse RAM almıyor, bu da satıcıları zor duruma düşürüyor ve ürünleri elden çıkarmaları için çabalamalarına ve fiyatları düşürmelerine neden oluyor.

Bir diğer sebebi de Google’ın yapay zekâ bellek kullanımında DRAM gereksinimlerini azaltmaya yardımcı olan TurboQuant sıkıştırma yöntemi. Bu sayede yapay zekâ şirketlerinin eskisi kadar bellek tüketmesine gerek kalmıyor.

Tabii ki kriz çözüldü diyemeyiz. Fiyatlar o kadar uçmuştu ki düşen fiyatlar bile hâlâ çok yüksek. Kriz önceki fiyatların yanından bile geçecek seviyede değiller. Tahminler, RAM krizinin bir süre daha devam edeceği yönünde. Neler olacağını zamanla göreceğiz.