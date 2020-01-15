Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL'ye 'Live Caption' Geldi

Google’ın kamerasıyla dikkat çeken Pixel 2 ve Pixel 2 XL akıllı telefon modellerine Live Caption özelliği eklendi. Daha önce gelişmiş modeller için duyurulan özellik, şimdi de eski cihaz kullanıcılarını memnun edecek gibi görünüyor.

Uzun süre önce satıştan kaldırıldığı açıklanan ancak hâlihazırda dünya çapında birçok kişi tarafından kullanılmaya devam eden Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL modelleri yeni bir güncellemeyle birlikte Live Caption özelliğine kavuşacak. Bilmeyenler için özellik, tek bir dokunuşla telefonda oynatılan medyaya otomatik olarak altyazı eklenmesini sağlıyor. Live Caption özelliği; video, podcast, sesli mesajların yanı sıra kullanıcıların kendi kaydettiği içeriklerde de kullanılacak.

Özelliğin işitme kaybı olanlar ve gürültülü ortamlarda karşısındakinin sesini duymakta zorlananlar için kullanışlı bir özellik olduğunu belirtelim. Daha önce Pixel 4 modelinde kullanıma sunulan Live Caption’ın görece daha eski cihazlar olan Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerine gelecek olmasının kullanıcıları memnun eden bir gelişme olduğu da şimdiden konuşulanlar arasında.

Özellik, internet gerektirmeyecek:

Google’ın daha önce yaptığı açıklamalara dayanarak özelliğin internet kullanmadan çalışacağı bilindiğinden gizlilikle ilgili soru işaretlerine de yol açmayacağı düşünülüyor. Şirketin 2020 yılının sonuna kadar bu tarz eklemelerle Pixel cihazlara destek vermeye devam edecek olması da olasılıklar arasında. Daha önce firma tarafından yapılan, yeni özellikleri yaygın hâle getirmek için Android üreticileriyle birlikte çalışıldığı açıklamasına bakacak olursak Google’ın sözünü tuttuğunu söyleyebiliriz.

Özellik, Android 10 çalıştıran cihazlarda kullanılıyor. Live Caption'ı açmak veya kapatmak için kullanıcıların önce ses düğmesine, ardından ses seviyesi kontrollerinin altındaki Live Caption butonuna dokunmaları gerekiyor. Altyazı açık olduğunda cihazda medya oynatılırken altyazılar görünür hâle geliyor.

Google, özelliğin medya oynatılırken normalden daha fazla pil kullanacağını da açıklamalarına eklemiş durumda. Verilen başka bir bilgiye göre de özellik, pil tasarrufu modunda otomatik olarak kapanıyor.