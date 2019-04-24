Android Q'nun geliştirilmesine devam ediliyor. Ortaya çıkan yeni bir bilgi, akıllı telefonlarda bulunan geri tuşunun tarih olacağı yönünde. Yapılan çalışmalarda geri tuşunun yerine, parmak hareketi kullanılacak.

Telefon üreticilerinin ekran boyut oranını artırma savaşlarına Android Q ile yeni bir sayfa açılıyor. Google tarafından geliştirilmesine devam edilen Android Q, bilindiği üzere şu an için beta sürümde kullanılabiliyor. Android Q ile birlikte pek çok yeniliğe gidildiği biliniyordu. Ancak geliştiriciler tarafından paylaşılan yeni bir videoda, Android'in temel özelliklerinde de değişimler olabileceği anlaşılıyor. Getirilecek özellik ile Android telefonlarda bulunan geriye gitme tuşunun tarih olabileceği düşünülüyor. Kullanıcılar Android Q ile birlikte geri tuşuna ihtiyaç kalmadan, parmak hareketleri ile bir önceki ekrana dönebilecekler.

22 Nisan'da YouTube üzerinde paylaşılan videoda yer alan görüntülere göre, Android Q sistemli telefonunuzda geri tuşunu kullanmanıza gerek kalmıyor. Bunun yerine ekranın sol tarafında bulunan bölgeden, parmağınızı sağ tarafa doğru hereket ettiriyorsunuz ve geri tuşuna ihtiyacınız kalmamış oluyor. Eğer bir Pixel telefonunuz varsa ya da Android Q beta kullanıyorsanız, bu özelliği aktifleştirebilirsiniz. Özelliğin aktifleştirilmesi için ufak bir kod yazılması gerekiyor. Telefonunuzun ADB komut satırına şu kodları yazdığınızda, sonuç hemen alttaki video gibi oluyor:

adb shell settings put global prototype_enabled 1

adb shell settings put global quickstepcontroller_edge_width_sensitivity 48

adb reboot

Sonuç:

Videoda görülebileceği üzere geriye dönmek kolaylaştırılmış. Ayrıca geri tuşunun işlevini yitirmesiyle birlikte telefonların alt kısımlarında bulunan bu bölgenin de ekrana dahil edilebileceği düşünülüyor. Böylece şirketlerin üzerinde durduğu ekran gövde oranları istenilen seviyelere gelebilir.