Android Studio 4.0 Yayınlandı: İşte Yeni Özellikler

Android uygulamaları geliştirme ortamı olan Android Studio’nun beklenen yeni sürümü yayınlandı. Android Studio 4.0’ın yeni özelliklerinden tasarım araçları, Android uygulama geliştiricilerin işini oldukça kolaylaştıracağa benziyor.

Google’ın her yıl yeni ürünlerini tanıttığı Google I/O, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmek zorunda kalınan etkinlikler arasında yer alıyor. Mayıs ayının ortasında gerçekleştirilmesi planlanan Google I/O’nun ertelenmesinin ardından Google, yeni ürünlerini konferanstan bağımsız bir şekilde yayınlamaya başladı.

Android uygulamalarının geliştirildiği bir platform olan Android Studio’nun yeni sürümleri de Google I/O’da tanıtılması beklenen ürünler arasında yer alıyordu. Google I/O’nun iptal edilmesinin ardından Android Studio’nun yeni sürümü olan Android Studio 4.0 etkinlikten bağımsız bir şekilde bugün yayınlandı.

Android Studio 4.0, geliştiricilerin işini kolaylaştırmaya odaklanıyor

Google, Android Studio 4.0'ı yayınladığı bir blog yazısı ve video ile duyurdu. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Google I/O’da yayınlanan son Android Studio sürümü olan Android Studio 3.5’te Google kararlılık ve performans geliştirmelerine odaklanmıştı. Google, Android Studio 4.0’ın duyurusunda yeni sürümünün eskisinin karşısında büyük değişiklikler getirdiğini açıkladı.

Android Studio 4.0’ın getirdiği yeni özellikler arasında geliştiricileri en fazla heyecanlandıracak özellikler yeni tasarım araçları olacak. Android Studio 4.0, uygulamaların arayüzlerinin geliştirilmesinde kullanılacak yeni tasarım aracı Motion Editor’ı sunuyor.

Motion Editor, XML dosyalarının elle düzenlemeleri yerine ‘sürükle bırak’ araçları sunuyor. Motion Editor'ın aynı zamanda basit tıklama ve sürükleme seçenekleri MationLayout animasyonların kullanılmasını da sağlıyor.

Android Studio 4.0 ile gelen yeni özelliklerden olan Layout Inspector ve Layout Validation, geliştirilen uygulamanın tasarımın 3 boyutlu ve çoklu ekran boyutların görülmesini sağlıyor. Ekranların önizleme şeklinde görülmesi, geliştiricilerin arayüz çalışmalarını kolaylaştıracaktır.

Google, Android Studio 4.0’da kodların tamamlanması, hata denetimi ve kod küçültme kuralları için akıllı düzenleyici özellikleri de geliştirmiş durumda. Android Studio 4.0’ın geliştirilmesi sırasında performans tarafına da önem veren Google, Android Studio’nun kullanıcı arayüzünü daha sezgisel hale getirdi.

Android Studio 4.0’ın getirdiği diğer özelliklere buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Halihazırda Android Studio ile Android uygulama geliştirmeye devam eden Android geliştiriciler, Android Studio’nun kendi menüsü üzerinden yeni sürüme ulaşabilirler. Android Studio kullanmayıp Android Studio 4.0’ı incelemek isteyenlerde buradaki bağlantıdan bilgi alabilir ve buradaki bağlantıdan Android Studio’yu indirip bilgisayarlarına kurabilirler.

Android Studio 4.0'la gelen yeni özelliklerin anlatıldığı video: