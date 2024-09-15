Android telefonlara, iPhone’daki çalınan cihaz koruma özelliği benzeri "Kimlik Kontrolü" özelliği geliyor. Özellik test aşamasında.

Google, Android telefonlar için iPhone’daki “Çalınan Cihaz Koruma” özelliğine benzer yeni bir güvenlik özelliği geliştiriyor. “Kimlik Kontrolü” adını taşıyan bu özellik, telefonunuz yanlış ellere geçtiğinde veri güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

“Kimlik Kontrolü” özelliği, telefonun “Güvenilir Yerler” olarak belirlenen bölgeler dışında olduğunda PIN, parola veya desen gibi geleneksel doğrulama yöntemlerini devre dışı bırakıyor. Bu durumda, kullanıcıların sadece biyometrik verilerle telefonlarına erişim sağlaması gerekiyor. Bu yenilik, hırsızların kilit ekranı PIN’i gibi zayıf noktaları kullanarak cihazınıza erişimini zorlaştırıyor.

Kimlik kontrolü özelliği, android’in güvenlik standartlarını yükseltiyor

Google’ın mevcut “Güvenilir Yerler” özelliğinden yararlanarak telefonun konumunu takip edeceği ve güvenilmeyen bölgelerde biyometrik doğrulamanın zorunlu olacağı belirtiliyor. Bu yaklaşım, Apple’ın benzer özelliğini andırarak, Android’in güvenlik standartlarını artırmayı hedefliyor.

“Kimlik Kontrolü” özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı kesinleşmemiş olsa da, gelecekteki Android güncellemeleriyle birlikte kullanıcılara sunulması bekleniyor. Bu özellik Android kullanıcılarının veri güvenliğini artırarak hırsızlıklara karşı ek bir koruma katmanı sağlayacak.