Android cihazlarda Google Arama uygulaması sürekli hata veriyor ve çöküyor. Google, hatanın çözümü için çalışmalarını sürdürüyor.

Cumartesi akşamı birçok Android kullanıcısı, Google Arama uygulamasının sürekli hata vermesi ve çökmesiyle karşı karşıya kaldı. Kullanıcılar, arama yapmaya çalıştıklarında "Google durmaya devam ediyor" hatası alıyor ve uygulama kapanıyor.

Google, saat 23:07'de bir hizmet kesintisi yaşandığını doğruladı. Ana ekran simgesi aracılığıyla Google uygulamasını açmaya çalışmak, kısa bir süre yüklenip hemen ana ekrana dönmekle sonuçlanıyor. Google Arama çubuğu widget'ı kısa bir süre önceki aramaları gösteriyor, ardından çöküyor. Pixel Launcher arama çubuğu cihaz araması için çalışmaya devam ederken bir sorgu girdiğinizde sonuç sayfası kısa bir süre yüklenip çöküyor. Google Discover, ana ekranın solundaki bölmede açılmıyor ve Sesli Arama mikrofonuna dokununca da uygulamanın donmasına neden oluyor.

Google Arama uygulamasındaki sorun Android cihazları etkiliyor

Bu sorun Android 15, 14 ve önceki sürümlerdeki en son kararlı (15.35) ve beta (15.36) sürümlerinde görülüyor. Google Pixel, Samsung Galaxy ve diğer Android cihazlar bu hatadan etkilenmiş durumda. Google Asistan, Google Lens ve Circle to Search normal şekilde çalışmaya devam ederken, Chrome for Android üzerinden google.com kullanmak geçici bir çözüm olabilir. Ancak uygulamayı tekrar tekrar açmaya çalıştığınızda "Google durmaya devam ediyor" mesajı gösteriliyor. Google uygulamasının eski sürümleri de bu hatadan etkilenmiş durumda, bu yüzden güncellemeleri kaldırarak sorunu çözmek mümkün değil.

Bu durum yalnızca Android'deki Google uygulamasını etkileyen bir sorun olarak görülüyor. YouTube, Gmail, Drive ve Docs gibi diğer Google hizmetleri normal şekilde çalışmaya devam ediyor. Google bu hatanın çözümü için çalışmalarını sürdürüyor. Bu hata ile karşılaşan kullanıcılar geçici olarak Chrome kullanabilirler.