Dünyaca ünlü oyuncu ve film yapımcısı olan Angeline Jolie, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin de iyi niyet elçisi olarak tanınıyor. Normalde Instagram hesabı bulunmayan Jolie, Afganistan'ın durumuna dikkat çekmek için Instagram'a katıldı.

Afganistan bir süredir dünya gündeminde bulunuyor. Ülkeden kaçıp daha iyi bir yaşama ulaşmak için çabalayan insanların görüntüleri sosyal medyayı adeta sallarken Birleşmiş Milletler gibi önemli kuruluşların yaptığı/yapmadığı eylemler de dikkat çekiyor. Bunlar dışında ünlü isimlerin yaptığı açıklamalar da internet alemini bir o yana bir bu yana çekiyor.

Bu açıklamalardan biri, dünyaca ünlü oyuncu ve film yapımcısı Angelina Jolie’den geldi. Açıklama yapmakla kalmayıp söz konusu durum için normalde kullanmadığı bir platform olan Instagram'da hesap açan Jolie, küçük Afgan bir kızın kendisine yazdığı mektubu paylaştı.

“Anlaşılması imkânsız bir başarısızlık”

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) iyi niyet elçisi olmasıyla hayırsever olarak da tanınan Jolie, Instagram hesabının ilk gönderisinde Afgan bir kızın kendisine gönderdiği mektubu paylaştı. Gönderinin açıklamasında ise 11 Eylül olayının 2 hafta öncesinde Afganistan sınırında olduğunu ve orada Taliban’dan kaçanlarla görüştüğünü belirten Jolie, içinde bulunulan durumun mide bulandırıcı olduğunu söyledi.

Açıklamanın devamında ' dünyanın en gelecek vadeden insanlarından bazıları ' olarak tanımladığı Afgan mültecilerin yük olarak görülmesinin de mide bulandırıcı olduğunu söyleyen Jolie, ellerinde gerekli kaynak ve aletlerin olmadığını söyleyerek bunu desteklese de sosyal medyayı çoktan ikiye ayırmış durumda.

Son olarak Jolie, harcanan onca para ve zamanın, kaybedilen canların ve dökülen kanların buraya varmasını da anlaşılması imkânsız bir başarı olarak niteliyor. Angelina Jolie, Instagram hesabı açarak bir rekora da imza attı. Kendisinin hesabı, en hızlı şekilde 1 milyon takipçiye ulaşan hesap oldu.