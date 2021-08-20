Son günlerde Twitter'da oldukça 'popüler' olan bir Taliban üyesinin fotoğrafı, pek çok kullanıcı için bir mizah öğesi haline gelirken tepkiler de gecikmedi. Twitter kullanıcılarını ikiye bölen fotoğrafın mizaha alet edilmesi 'Taliban'a sempatik bakış' olarak yorumlandı.

Geçtiğimiz günlerde Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından tüm gözler Afganistan'a çevrilmiş durumda. Yaşanan büyük acılara, kadınların ve çocukların güveniz ve tedirgin bekleyişlerine, ülkeden kaçmaya çalışan mağdurların çaresizliklerine odaklanan gündem, bir yandan da kendi mizah malzemesini yarattı. Ancak bu 'mizah malzemesi' beraberinde tartışmaları da getirdi.

Bahsi geçen mizah malzemesi, bir Taliban üyesinin fotoğrafı. Özellikle Taliban üyesinin 'kılık kıyafeti' sebebiyle çok konuşulan fotoğraf bir süre boyunca çeşitli 'komik' yorumlarla platformda dolaştı. Fakat bu görüntü üzerinden yapılan mizahı komik bulmayanlar da vardı.

Bir fotoğraf üzerinden yapılan mizah 'durumu sempatikleştirebilir mi?'

Taliban üyesinin fotoğrafı üzerinden yapılan mizahın eleştirildiği iki ana nokta var. Bunlardan ilki, aslında ofansif mizah söz konusu olduğunda sık sık tartışılan 'her konunun şakası olmaz' mantığı. Diğeri ise bu fotoğraftaki kişiye, yapılan mizah üzerinden gülmenin 'onu sempatikleştirdiği' düşüncesi.

Söz konusu yarattığı acılarla gündeme gelen ve tartışmaların odağında olan Taliban olunca, bu konu hakkında yapılan herhangi bir 'şaka'nın durumu yumuşatmayacağına inanmak istesek de sosyal medyada her görüşten insanın bir arada olduğunu düşünürsek böyle bir etkinin olabileceği ihtimalini de göz ardı edemeyiz.

Nihayetinde sosyal medya, birinin gerçekliğini sorgulamadığı bir bilginin diğeri için kolayca 'zırva' kabul edilebildiği; birinin güldüğü bir fotoğrafın diğeri için büyük bir acı olabildiği bir platform. Bir de üzerine büyük bir toplumsal hassasiyet eklenince bu konuda yapılan mizaha tepkilerin gelmesi de o mizahın ortaya çıkışı kadar 'doğal' diyebiliriz.