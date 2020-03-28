Uykuya Dalmak İçin Dinlenen Müziklerde Nelere Dikkat Edelim?

Günümüzde milyonlarca insanda uyku problemi var. Uyuyamayan insanların bağışıklık sistemi de düşüyor ve bildiğiniz gibi bu günlerde sağlığımıza çok daha fazla dikkat etmeliyiz. Bugün sizlere, uyumanıza yardımcı olacak müzik seçimlerinde dikkat edilmesi gerekenleri aktardık.

Uyku sorunu mu yaşıyorsun? Bu yazımızda bu sorunu ortadan kaldırmaya yardımcı olacak müzik seçimlerinden bahsedeceğiz. Normalde de çok önemli olan yeterli uyku durumu koronavirüs günlerinde daha da önemli bir hal aldı. Çünkü hepimizin bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekiyor ve vücudumuzun yeterli uyku alamaması bağışıklığı düşüren ana etkenlerden birisi.

Son yıllarda ekranlara baktığımız süre arttıkça uyku sorunları da artmaya başladı. Peki, bu sorunu nasıl çözebiliriz? Yapılan araştırmalara göre müzik uykusuzluğu iyileştirmez, ancak uykudan önce müzik dinlemek uyku kalitesini artırabilir. Elbette her müzik rahatça uykuya dalmamıza olanak tanımaz. Burada dikkat edilecek asıl nokta kişiye özel müzik seçimleridir.

Eğer dinlediğiniz şarkıyı sevmediğinize karar verirseniz uyumak sizin için daha da zor hale gelebilir. Uyumadan önce dinleyeceğiniz müziklerden bir playlist yapmak istiyorsanız burada dikkat edebileceğiniz birkaç önemli nokta var. Gelin bu adımlara birlikte bakalım.

Beyninizi Rahatlatacak Müzik Seçimleri Yapın

Burada asıl nokta beyninizi müziğin ritmine kapılmasını sağlamak. Bunun için de sözlü müziklerden kaçınmalıyız. Bir vokal tarafından seslendirilen müzikler, sizleri farklı düşünce hallerine sokabilir, bu sebeple daha çok enstrümantal müzikler tercih edebilirsiniz. Araştırmacılar özellikle de çello, kontrbas gibi enstrümanlarla çalınan müzikleri öneriyor. Keman, flüt gibi yüksek perdeli enstrümanlar ise uyumanızı geciktirebilir.

Yavaş Tempolu Müzik Dinleyin

Sertifikalı bir uyku koçu şirketinin kurucusu Martin Reed, uyurken yavaş tempoda basit müzikler dinlemeyi öneriyor. 60 ila 80 BPM arasında yer alan ritimler, uykuya dalmanıza yardımcı olacaktır. Bu noktada en çok övülen şarkıların başında Marconi Union’ın Weightless şarkısı geliyor. Müzikte arkadan gelen ve kalp atışın hızını yavaşlatma, kan basıncı düşürme ve stres hormonu kortizol düzeyini aşağı çekmeye yardımcı olan bass ritim, uyku bozukluğu olan insanlara iyi geliyor.

Sadece Gürültü de Dinleyebilirsiniz

Eğer uyurken müzik dinlemek istemiyorsanız, aynı yoğunlukta ses frekansı içeren gürültü de dinleyebilirsiniz. Arkada bulunan standart ritim siz daha fark etmeden uykuya dalmanızı sağlayabilir.

Bu noktada bir uyarı yapmalıyız. Eğer uyku için sürekli aynı sese ihtiyaç duyuyorsanız, bir süre sonra uyku ilişkisi oluşturabilirsiniz. Bu noktadan sonra da ses olmadan uyuyamamaya başlayabilirsiniz. Bu da bazı özel durumlarda sabahlamanıza neden olacaktır.

Eğer uykusuzluk sorununuz çok ciddi bir noktaya ulaşmışsa elbette en doğru çözüm doktordur. Ama günümüz şartlarına baktığımızda hastanelere acil bir durum olmadıkça gitmememiz öneriliyor. İnternette özellikle konunun uzmanı doktorların yayınladığı yazılara bakmanızı öneriyoruz.