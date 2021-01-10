Ankara'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Başkent Ankara bugün gece saatlerinde sallandı. Depreme çok da alışkın olmayan Ankara'da yaşanan depremin büyüklüğünün 4,5, merkez üssünün ise Kalecik olduğu açıklandı.

Son zamanlarda sık sık yaşanan deprem vakalarına bir yenisi daha eklendi. Ankara'da merkez üssü Kalecik olarak açıklanan depremin büyüklüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 4,5 olarak açıklandı.

Türkiye saati ile saat 22:53:01'te gerçekleşen depremin merkez üssü Ankara'nın Kalecik ilçesi olarak gösterildi. Sarsıntının 12,95 KM derinlikte gerçekleştiği açıklandı. Depremin ardından hemen hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Şimdilik can ve mal kaybı yok

Depremin ardından açıklamalar da peş peşe geldi. Ankara Valisi Vasap Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Saat 22:53’te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." dedi.

Şahin'in gönderisini retweet eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, "Ankara merkezli 4.5 büyüklüğündeki deprem hepimizi endişelendirdi.

Ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Bizlere Başkent 153 hattından ulaşabilirsiniz.

Bütün vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." açıklamasını yaptı.

Kandilli rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Bazı yabancı kaynaklar ise depremin şiddetini 4.8 olarak duyurdu. Ayrıca Twitter'da bir anda #deprem hastagi en üst sıraya tırmandı.

Ankara fay hattında değil

Anadolu'nun altında çok sayıda fay hattı yer alıyor. Genellikle İstanbul'a uzanan fay hatları haberlere konu olsa da ülkemizde aslında çok sayıda fay hattı var. Başkent Ankara'nın merkezi ise doğrudan bir fay hattının üzerinde değil ancak hem güneyinden hem de kuzeyinden geçen önemli fay hatları bulunuyor.

Yaşanan deprem Ankara'da ve çevre illerde yürekleri ağızlara getirirken, herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmamış olması ise gönüllere bir nebze de olsa su serpti. Biz de vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.