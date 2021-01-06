NASA, Güneş Depremlerinin Güneş'in İçinde Olduğunu Açıkladı

NASA, Güneş depremlerinin yıldızın yüzeyinde değil, içinde meydana geldiğini açıkladı. Yapılan bir araştırmayla edinilen bilgiler, bugüne kadarki bir algıyı da yıkmış oluyor. Ancak Güneş'te meydana gelen depremlere neyin yol açtığı en azından şu an için bilinmiyor.

NASA, Güneş'te yaşanan depremlerle ilgili yeni bilgiler edindiğini duyurdu. Uzun süredir yapılan bir araştırmayı tamamlayan kurum, Güneş depremlerinin kökeniyle ilgili algıların değişebileceğini açıkladı. NASA tarafından yapılan açıklamalara Güneş'te meydana gelen depremler, tıpkı Dünya'da olduğu gibi Güneş'in de iç katmanlarında gerçekleşiyor.

NASA, Güneş depremleriyle ilgili önceki çalışmalarında, bu olayın Güneş yüzeyinde oluştuğunu düşünüyordu. Ancak yapılan son araştırma, Güneş depremlerinin yıldızda yaşanan patlamalardan hemen birkaç dakika sonra gerçekleştiğini ve gücüne göre de Güneş'in yüzeyini etkilediğini ortaya koydu. Ancak son araştırmaya göre bu olay Güneş'in yüzeyinde değil, iç katmanlarında meydana geliyor.

Güneş depremleriyle ilgili yeni bilgiler, Güneş Dinamikleri Rasathanesi sayesinde açığa çıktı

NASA'nın edindiği yeni bilgiler, kurumun 2010 yılında başlattığı Güneş Dinamikleri Rasathanesi misyonu sayesinde ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, Güneş yüzeyinin tam 1.130 kilometre içinde sarsıntılar yaşandığı fark edildi. İşte bu tespit, Güneş depremleriyle ilgili bilinenlerin sil baştan yenilenmesini sağlamış oldu.

Aslına bakacak olursak Güneş depremleri, 2011 yılında da gündeme gelmişti. Hatta Güneş Dinamikleri Rasathanesi, Güneş'te meydana gelen bir depremin ortaya çıkardığı sarsıntı dalgalarını izlemeyi başarmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bilim insanları, Güneş depremleriyle ilgili veri toplamaya devam edip, bu verileri 2011 yılındaki verilerle karşılaştırmaya devam etmeyi amaçlıyorlar. Ancak bu konuda hala çok önemli bir bilinmez yatıyor. Bilim insanları, Dünya'da depreme neden olan şeyin mekanizmasını biliyor olsalar da Güneş depremlerine yol açan şeyin ne olduğunu, hala bilemiyorlar. Yapılacak çalışmalar, bu büyük bilinmezin anlaşılabilmesini sağlayabilir.