Ankara semalarında uçan F-4 savaş uçağına ait drop tank, bilinmeyen bir nedenden ötürü uçaktan ayrıldı ve bir otoparka düştü. Akıllara durgunluk veren olayda 3 otomobilde ağır hasar oluştu.

Bugün ülkemizin başkenti Ankara'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-4 savaş uçağından kopan bir parça, otoparkta kendi halinde bekleyen 3 otomobilin üzerine düştü. Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada can kaybı ve yaralı olmadığı belirtilirken, olayın nedeni henüz anlaşılabilmiş durumda değil. Bu ilginç olaydaki en sevindirici husus, uçak parçasının birisinin veya birilerinin üzerine düşmemiş olması...

Öğle saatlerinde yaşanan olayda Ankara semalarında uçuş yapan bir F-4 uçağının drop tankı koptu ve onlarca metre yüksekten süzülmeye başladı. Devasa büyüklükteki parça, tek parça halinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait otoparka düştü. TPAO personeline ait 3 araç, yaşanan olayda ağır hasar gördü. Millî Savunma Bakanlığı, drop tankın uçaktan neden koptuğunun anlaşılması için teknik incelemenin sürdürüldüğünü açıkladı.

Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

*Düşen drop tankın araçlara verdiği hasar.

Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Bahse konu uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır.



Olayda; herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı teknik inceleme devam etmektedir.

Millî Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına buradan ulaşılabilir.

Drop tankın düştüğü anlara ait bazı görüntüler:

Drop tank nedir? Ne işe yarar?

Pek çok savaş uçağında bulunan drop tank, en basit anlatımı ile yedek yakıt deposudur. Pilotlar, icra ettikleri görev sırasında uçuştan önce doldurulan bu tanktaki yakıtı kullanabilirler. Öte yandan; olası bir durumda ağırlıktan kurtulmak için bu parçayı uçaktan ayırabilir. Kokpitte bunun için özel bir buton vardır. Yedek yakıt tankının bir nedenden ötürü uçaktan ayrılması, uçuş güvenliğini tehdit etmez.

Türkiye'de F-4 uçak sayısı oldukça az. Ayrıca bu uçaklar oldukça yaşlılar ve genelde eğitim amacıyla kullanılıyorlar. Millî Savunma Bakanlığı'nın yapacağı teknik inceleme olayın anlaşılmasını sağlayacaktır. Olayın gerçekleşme nedeni için zaten birkaç seçenek olduğunu söyleyelim. Pilot, yanlışlıkta drop tankı uçaktan bırakmış olabilir. Uçakta meydana gelen teknik aksaklık veya metal yorgunluğu da drop tankın düşmesine neden olmuş olabilir.