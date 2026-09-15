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LEGO Türkiye, İstanbul'da Çocukların Özgüvenini Yükseltecek İnteraktif Deneyim Alanı Kurdu

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LEGO Türkiye, çocukların hayal güçlerini ve özgüvenlerini destekleyen LEGO x Toyzz Shop Deneyim Alanı’nı Vadistanbul’da hayata geçirdi.

LEGO Türkiye, İstanbul'da Çocukların Özgüvenini Yükseltecek İnteraktif Deneyim Alanı Kurdu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Çocukların oyun oynarken farklı evrenlerden karakterleri, araçları ve fantastik ögeleri bir araya getirme eğilimi, özgün hikayeler yaratmalarının önünü açıyor. Oyunu kurgularken özgür olmaları, çocukların sürece daha aktif katılım göstermesini ve bağ kurmasını sağlıyor. Bu yaklaşımdan yola çıkan LEGO Türkiye; LEGO City ve LEGO NINJAGO dünyalarından ilham alarak kurgulanan LEGO x Toyzz Shop Deneyim Alanı’nı Vadistanbul’da çocuklarla buluşturdu.

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20 Eylül’e kadar kapılarını açık tutacak olan bu interaktif deneyim alanında çocuklar, şehrin kahramanlarından Spinjitzu ustalarına uzanan temalar arasında kendi maceralarını adım adım şekillendirme fırsatı buluyor. Alan içerisindeki interaktif istasyonları ziyaret eden çocuklar, sevdikleri LEGO setlerini yakından incelerken verilen görevleri tamamlayarak görev kitapçıklarına yeni damgalar ekliyor.

İçerikten Görseller

LEGO Türkiye, İstanbul'da Çocukların Özgüvenini Yükseltecek İnteraktif Deneyim Alanı Kurdu
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legoman

Yaratıcı oyun, çocukların özgüvenini doğrudan etkiliyor

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LEGO Türkiye’nin bu fiziksel deneyim alanını kurgularken dayandığı en önemli verilerden biri, The LEGO Group tarafından gerçekleştirilen "İyi Oyna Araştırması 2026" sonuçları oldu. Global ölçekte yapılan araştırma sonuçlarına göre dünya genelindeki çocukların %93’ü bir şey tasarlayıp ürettiklerinde kendileriyle gurur duyduklarını söylerken, %91’i yaratıcı olmanın kendilerine özgüven kazandırdığını ifade ediyor.

Araştırmanın Türkiye verileri de çocukların kendilerini ifade etme biçimlerinde yaratıcılığın rolünü net bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye’deki çocukların %92’si yaratıcılıkları sayesinde aslında kim olduklarını ortaya koyabildiklerine inandıklarını belirtiyor. Vadistanbul’da kurulan deneyim alanı da bu teorik veriyi pratik bir çocuk deneyimine dönüştürmeyi hedefliyor. legoman Vadistanbul’da kurulan deneyim alanı sadece çocuklara değil, ailelerine de görsel bir deneyim sunuyor. 3D anamorfik ve optik illüzyon çalışmalarıyla bilinen sanatçı Sıtkı Doğan, LEGO dünyasından esinlenerek Vadistanbul Toyzz Shop önüne özel bir yer çizimi hazırladı. Doğru açıdan bakıldığında derinlik kazanan bu 3D çalışma, ziyaretçileri etkileyici bir kahramanlık sahnesinin ortasına yerleştiriyor ve fotoğraf çekim alanı sunuyor.

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