Günün Fırsat Ürünlerinden Anker 613 MagGo Manyetik Araç Şarj Cihazının Özellikleri ve Yorumları

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Anker 613 MagGo Manyetik Araç Şarj Cihazı, bugün Amazon'da günün fırsatılarından biri. Bu şarj aletinin özelliklerine ve yorumlarına bakalım mı?

Arabada telefonu şarj etmek için birçok yol var. Kablolu şarj kullanabileceğiniz gibi kablo olmadan manyetik şarj cihazlarıyla da telefonunuzu arabada şarj edebilirsiniz.

Anker 613 MagGo Araç Şarj Cihazı, arabada telefonunu kablosuz şarj etmek isteyenler için alternatif bir ürün. Bu şarj cihazının özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını sizin için derledik.

Manyetik Anker 613 MagGo Araç Şarj Cihazı ile kablo olmadan telefonunuzu şarj etmeniz mümkün.

anker

Magsafe uyumlu araç şarj cihazı ile yolda şarjınız hiç bitmeyecek. Eller serbest arama ve navigasyon için de kullanılabilen şarj aleti ile daha rahat araba kullanabileceksiniz.

  • Ürün iPhone 12 ve sonrasındaki modeller ile uyumlu
  • Kutusunda 2 bağlantı noktalı USB araç şarj cihazı, 4 kablo klipsi, pano montaj pedi ve 1,5 metre şarj kablosu var.
  • Karanlıkta parlaması için LED ışığı var.
  • 7,5 Watt şarj sağlıyor.

Güçlü mıknatıslar ile telefonu sıkıca tutan şarj cihazına ulaşmak için tıklayın.

Bu ürüne gelen yorumlar şöyle:

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