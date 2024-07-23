Amazon'da indirimli fiyatı ile satışa sunulan Asus VY279HGE Oyuncu Monitörünün özellikleri burada. Eğer ki bir monitör arıyorsanız bu içerik işinize yarayabilir.

Asus VY279HGE Oyuncu Monitörü, Amazon'da Günün Fırsatı olarak indirimli fiyatı ile satılıyor.

27'' ekran boyutu ve oyuncular için önemli pek çok özelliği sahip olan bu monitörün bütün özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını bir araya getirdik.

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TÜV Rheinland sertifikalı Asus Flicker Free teknolojisi, ekran karşısında uzun süre geçirme nedeniyle oluşabilecek göz yorgunluğunu en aza indirmeye yardımcı oluyor.

Eye Care Plus teknolojisi: Renk artırma modu sayesinde renk körlüğü problemi yaşayan kullanıcıların renkleri birbirinden daha iyi ayırt etmesine yardımcı olur. Mola hatırlatıcı özelliği ise kullanıcıların ekran başında geçirdikleri süreyi yönetmesine yardım eder.

Renk artırma modu sayesinde renk körlüğü problemi yaşayan kullanıcıların renkleri birbirinden daha iyi ayırt etmesine yardımcı olur. Mola hatırlatıcı özelliği ise kullanıcıların ekran başında geçirdikleri süreyi yönetmesine yardım eder. 144Hz Smooth Motion: Oyun oynarken, video izlerken ya da günlük işlerinizi yaparken daha akıcı görüntüler ortaya koyuyor.

Oyun oynarken, video izlerken ya da günlük işlerinizi yaparken daha akıcı görüntüler ortaya koyuyor. IPS Panel Teknolojisiyle 16.7 Milyon Renk: 178 derece izleme açısına sahip olan panel sayesinde hemen hemen her açıdan rahatlıkla görülebilen bir monitör olan Asus Oyuncu Monitörü, sahip olduğu 16.7 milyon renk ile gerçekçi ve ayrıntılı görüntüler sunuyor.

178 derece izleme açısına sahip olan panel sayesinde hemen hemen her açıdan rahatlıkla görülebilen bir monitör olan Asus Oyuncu Monitörü, sahip olduğu 16.7 milyon renk ile gerçekçi ve ayrıntılı görüntüler sunuyor. 144Hz Yenileme Hızı ve AMD FreeSync Premium: 144Hz yenileme hızı ve 1ms hareketli görüntü tepki süresi sayesinde; gölgelenme, hareket bulanıklığını gibi olumsuz durumların azaltılmasına yardımcı olur. Ayrıca, AMD FreeSync Premium teknolojisi ise ekran yırtılmalarını önleyerek oyun oynarken veya video izlerken daha kesintisiz bir deneyim sunar.

144Hz yenileme hızı ve 1ms hareketli görüntü tepki süresi sayesinde; gölgelenme, hareket bulanıklığını gibi olumsuz durumların azaltılmasına yardımcı olur. Ayrıca, AMD FreeSync Premium teknolojisi ise ekran yırtılmalarını önleyerek oyun oynarken veya video izlerken daha kesintisiz bir deneyim sunar. Asus’a Özgü GamePlus Teknolojisi: Nişangah, zamanlayıcı ve FPS sayacı işlevlerine sahip Asus’a özgü GamePlus kısayol tuşu, oyun becerilerinizi geliştirmeye yardımcı olur.

Nişangah, zamanlayıcı ve FPS sayacı işlevlerine sahip Asus’a özgü GamePlus kısayol tuşu, oyun becerilerinizi geliştirmeye yardımcı olur. Ayarlanabilir Asus Mavi Işık Filtresi: TÜV Rheinland sertifikalı entegre Asus mavi ışık filtresi, gözlerinizi zararlı işinlardan korur. Ayrıca ekran ayarlarından bu filtrenin seviyesini tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.

Çok yönlü HDMI bağlantı noktasıyla geniş cihaz uyumluluğu sunan Asus VY279HGE Oyuncu Monitörü; performansı, sağlamlığı ve göz dostu özellikleriyle ideal bir seçenek olabilir. İndirim fırsatı tükenmeden bu ürünü sepetinize eklemek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

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