Apple'ın FaceTime uygulaması gerek görüntü kalitesiyle gerekse de sadeliğiyle pek çok kullanıcı tarafından tercih ediliyor ancak Android ile görüntülü sohbeti desteklememesi kullanıcıları sınırlandırıyor. Bu yazımızda ise iOS ile Android arasında görüntülü sohbet edebileceğiniz 3 uygulamaya değineceğiz.

Apple’ın 2010 yılında piyasaya sürdüğü FaceTime uygulaması, kullanıcıların Wi-Fi ve hücresel veri üzerinden iOS kullanıcılarıyla görüntülü konuşma yapmasına olanak sağlayan bir uygulama olarak biliniyor ancak bu, yalnızca iOS kullanıcı topluluğu ile sınırlı kalıyor. Yani bir iPhone kullanıcısı, bu uygulama üzerinden sadece bir iPhone kullanıcısını arayabiliyor.

Hâl böyle olunca bu uygulamayı kullanamamak, Android kullanıcılarına bir şey kaybettirmiyor fakat iPhone kullanıcıları için büyük bir engel oluşturuyor. Bu durumdaysa hem Android hem de iOS platformunun kullanabildiği alternatif uygulamalar yoğun talep görüyor. Biz de sizlere bu uygulamaları aktarmaya çalışacağız.

1. Skype

Milyonlarca kişinin ve işletmenin en çok tercih ettiği görüntülü görüşme uygulaması olan Skype, birebir ücretsiz görüntülü ve sesli çağrı yapmanın yanı sıra grup çağrılarına olanak tanımasıyla da biliniyor. Microsoft’un bünyesinde bulunan bu uygulama, iPhone kullanıcıları için FaceTime’ın yerine geçebilecek uygulamaların başında geliyor.

2. Facebook Messenger

İçinde bulunduğumuz dönem itibarıyla pek çok kişinin bir Facebook hesabı bulunuyor. Bu yüzden Facebook Messenger, görüntülü sohbet etmek için başvurabileceğiniz en pratik uygulamalardan biri diyebiliriz. Ayrıca yine Facebook bünyesinde bulunan WhatsApp’ı da bir diğer görüntülü sohbet uygulaması olarak tercih edebilirsiniz.

3. Google Duo

Google'ın görüntülü sohbet uygulaması Duo, bir önceki uygulama olan Google Hangouts’un daha karmaşık yapısından kurtulmak isteyenler ve sadelik arayanlar için iyi bir alternatif olabilir. Google tarafından 2016 yılında piyasaya sürülen uygulamanın her geçen gün yeni özellikler ile güncellendiğini de belirtelim.

Tabii ki yukarıda belirttiğimiz uygulamaların dışında markette onlarca görüntülü konuşma uygulaması bulunuyor. Bu yüzden hepsini deneyip kendinize en uygununu bulabilir ve FaceTime kalitesine en yakın olanını tercih edebilirsiniz. Son olarak yukarıda belirttiğimiz uygulamaların hepsini, altlarında bulunan indirme bağlantılarından indirebileceğinizi de hatırlatalım.