Antarktika'da Bulunan, Dünyanın En Büyük Uçan Kuşunun Fosili

80'li yıllarda Antarktika'da bulunan kuş fosilleri, 2015 yılından beri araştırılıyordu. Yapılan çalışmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaşan uzmanlar, bu fosillerin 40-50 milyon yıl önce yaşamış olan dünyanın en büyük uçabilen kuşları olduğunu açıkladılar. Kuşların kanat açıklığı, 6,4 metreye ulaşabiliyordu.

Bilim insanları, 80'li yıllarda Antarktika'da bulunan Seymour Adası'na gitmişlerdi. O yıllarda yapılan arkeolojik kalıntılarda, tarih öncesi kuşlara ait bazı fosiller bulunmuştu. Bu fosiller, Kaliforniya Üniversitesi tarafından bir müzeye kaldırılmış, onlarca yıl da müzede sergilenmişti. Ancak 2015 yılında başlatılan yeni bir çalışma, bu fosillerle ilgili çok önemli bilgilerin sağlanmasının önünü açtı.

Araştırmacı Peter Kloess'un o yıllarda başlattığı çalışmanın sonuçları, geçtiğimiz günlerde Scientific Reports isimli dergide yayımlandı. Yayımlanan makale, söz konusu fosillerin dünyanın en büyük uçabilen kuşlarına ait olabileceğini ortaya koyuyor. Kloess'un açıklamalarına göre bu kuşların kanat açıklığı, 6,4 metreye ulaşabiliyordu.

İşte yıllar önce bulunan o fosil parçası

Kloess, yıllar önce bulunan fosillerin "Pelagornithidae" familyasına ait olduğunu söylüyor. Bu kuş familyası, tarihöncesi dönemlerin yaşayan en büyük uçabilen kuşları olarak biliniyor. Kuşlara ait çene fosillerinin 40 milyon yıl öncesine dayandığını tespit eden Kloess ve ekibi, aynı alanda bulunan ayak kemiklerininse 50 milyon yıl öncesinde yaşamış bir kuşa ait olduğunu ifade ediyor.

Bilim insanlarının yıl tahmininin önemli olduğunu söylemek gerek. Çünkü bilim insanları, yaptıkları belirlemelerle Pelagornithidae familyasındaki kuşların en azından bir bölümünün, Dünya'ya çarpan bir gök taşıyla yok olan dinozorlardan daha sonra hayatta olduklarını ispatlamış oldular. Yani dinozorların soyu tükendikten sonra da Dünya üzerinde yaşamış, dinozor büyüklüğünde kuşlar varmış.

Araştırmaya dahil olan Ashley Poust tarafından yapılan açıklamalarda ise bulunan fosillerin boyutlarının, okyanus habitatları için benzersiz olduğunu ifade etti. Poust, bu tür kuşların okyanuslar üzerinde haftalarca uçabildiklerini, besin ihtiyaçlarını ise daha çok balina ve foklardan karşıladıklarını söylüyor.

Çin Bilimler Akademisi'nden Thomas Stidham da Kloess'un araştırmasına dahil olan başka bir isim. Araştırmayla ilgili konuşan Stidham, bu kuşların kemik yapıda dişleri olduğunu, evrimleşebilmiş olsalardı da dünyanın en yırtıcı canlıları arasında yer alabileceklerini söylüyor. Ancak bu devasa büyüklükteki kuşların nasıl yok oldukları, şu an için gizemini koruyor.