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BYD, Yeni 1.000 Km Menzilli "Great Han" Modelini Satışa Sundu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

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BYD, 1.000 km üzeri menzili ve 9 dakikalık ultra hızlı şarjıyla lüks elektrikli sedanı Great Han'ı 35 bin dolardan satışa sundu.

BYD, Yeni 1.000 Km Menzilli "Great Han" Modelini Satışa Sundu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

BYD, merakla beklenen yeni lüks amiral gemisi sedanı "Great Han"ı (Çin'deki adıyla Da Han) resmî olarak Çin'de satışa sundu.

Dynasty serisinin D segmentindeki ilk tam elektrikli amiral gemisi sedanı unvanını taşıyan model, yaklaşık 35.000 dolarlık (235.900 yuan) başlangıç fiyatı ve 1.000 kilometreyi aşan CLTC menziliyle elektrikli otomobil rekabetinde standartları yeniden tanımlıyor.

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BYD, Yeni 1.000 Km Menzilli "Great Han" Modelini Satışa Sundu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!
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Güç ve menzil seçenekleri

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Great Han, pazara üç farklı donanım ve iki farklı motor seçeneğiyle giriş yaptı. Modelin güç ve menzil özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

  • Arkadan İtişli (RWD) Premium: Tek motorlu bu baz model, 370 kW (496 hp) güç üretiyor ve tek şarjla tam 1.008 kilometreye kadar menzil vadediyor.
  • Dört Tekerlekten Çekişli (AWD) Flagship: Ön aksa eklenen 200 kW'lık motorla toplam gücü 570 kW'a (764 hp) çıkarırken, 880 kilometrelik menzil sunuyor.

Tüm versiyonlarda standart olarak 102,326 kWh kapasiteli yeni nesil BYD Blade 2.0 batarya paketi yer alıyor.

9 dakikada tam şarj oluyor

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İkinci nesil Blade bataryalar ve "Flash Charging" teknolojisiyle donatılan Great Han, şarj sürelerinde devrim yaratıyor:

  • Aracın bataryası %10'dan %70 seviyesine yalnızca 5 dakikada ulaşıyor.
  • %10'dan %97'ye tam şarj ise sadece 9 dakika sürüyor.

Otonom sürüş tarafında da çıtayı yükselten model, tavana entegre LiDAR sensörü ve BYD'nin "God's Eye B" akıllı sürüş destek sistemiyle geliyor. Bu altyapı, şehir içi ve otoyollarda otopilot navigasyonu ile uzaktan otonom park gibi gelişmiş güvenlik ve konfor özellikleri sağlıyor.

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