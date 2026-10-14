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Google, Android Auto’yu Baştan Aşağı Yeniliyor: Yepyeni Tasarım ve Harika Özellikler Gelecek!

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Google’ın, araç iç sistemi Android Auto için büyük tasarım değişiklikleri ve yepyeni özellikler getireceği ortaya çıktı.

Google, Android Auto’yu Baştan Aşağı Yeniliyor: Yepyeni Tasarım ve Harika Özellikler Gelecek!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google, araç içi bilgi-eğlence sistemi Android Auto için büyük bir tasarım değişikliğinin altyapısını hazırlıyor. “Android Sage" tarafından gerçekleştirilen APK incelemesine dayanan sızıntılar Android Auto 18.0 beta sürümüyle "Cielo" kod adını taşıyan yepyeni bir arayüzü bizlere gösterdi.

Gelen bilgilere göre Google'ın daha önce işaret ettiği bu yeni nesil tasarım anlayışı; esnek düzenler, hızlı göz atılabilir araç takımları ve hem sağdan hem de soldan direksiyonlu araçların farklı ekran boyutlarına/yönelimlerine tam uyum sağlayan bir yapıyı içerecek.

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Google, Android Auto’yu Baştan Aşağı Yeniliyor: Yepyeni Tasarım ve Harika Özellikler Gelecek!
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Yeni Android Auto neler sunacak?

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Yeni Android Auto deneyimi sadece yenilenen arayüz tasarımıyla sınırlı kalmayacak. Yapay zekâ asistanı Gemini, araç içerisinde çok daha kişisel bir deneyim sunacak. Beta incelemelerinde kullanıcılara özelliğin araçta kullanıma hazır olduğunu bildiren bir karşılama metni de dahil olmak üzere Gemini kişiselleştirmesine ait yenilikler keşfedilmiş.

Bu yenilik, Google'ın sürücülerin Gmail ve Google Takvim gibi kişisel servislerdeki verilerine araç sürerken Gemini aracılığıyla erişebilmesinin önünü açacak. Özellik henüz geliştirme aşamasında olduğundan, Gemini'ın hangi kişisel verilere ne derecede erişebileceği veya izinlerin sürücüye nasıl sunulacağı netlik kazanmış değil. Ancak Google'ın yakın zamanda araç ekranlarındaki Gemini için yeni bir animasyon ve farklı ekran boyutlarına özel Hızlı Ayarlar stilleri üzerinde çalıştığı da biliniyor.

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Günlük hayatında hem iş hem de kişisel kullanımı tek bir telefonda birleştiren sürücüler için de yenilikler var. Sürümde "Android İş Profilleri1" ismi verilen aktif veya duraklatılmış iş profilini simgeleyen yeni ikonlar tespit edildi. Bu ikonlar, Google'ın ilerleyen dönemde sürücülerin iş bildirimlerini doğrudan araç ekranından yönetmelerine izin verebileceğini gösteriyor.

Son olarak Google, farklı boyut ve şekillerdeki bilgi-eğlence ekranlarında metin okunabilirliğini artırmak amacıyla "Google Sans Flex" adlı değişken yazı tipini sisteme entegre etti.

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