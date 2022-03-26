NASA'dan elde edilen uydu verileri, geçtiğimiz günlerde Antarktika'nın doğusunda şehir büyüklüğünde bir buzulun eridiğini ortaya koydu. Bilim insanları, yaşanan bu korkutucu olayın gelecekte neler yaşanabileceğine dair bir uyarı olabileceğini ifade etti.

İklim değişikliklerinin etkilerinin gittikçe kötü bir hâl almaya başladığı bilinen bir gerçek. Bilim insanları da neredeyse her açıklamalarında, bu korkutucu durumun oldukça kötü sonuçlara yol açarak Dünya’yı insanlık için yaşanılmaz bir gezegen hâline getireceğinin altını çiziyor. Buzullar da bu durumun en çok kendini gösterdiği yerlerden birisi olarak nitelendiriliyor.

Daha önce sizlerle paylaştığımız haberlerimizde, yaz aylarında yaşanan sıcaklık artışları sebebiyle Grönland’da dev buzulların rekor seviyede eridiğini aktarmıştık. Bunun yanı sıra Antarktika’da ülke büyüklüğünde bir buzulun on yıl içinde çökebileceği de araştırmacılar tarafından vurgulanmıştı. Şimdi ise Antarktika’da yer alan büyük bir buz tabakasının daha çöktüğü ortaya çıktı ve iklim değişikliklerinin ne kadar korkutucu bir hâl aldığı gözler önüne serildi.

Şehir büyüklüğünde bir buz parçası çöktü

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Guardian tarafından paylaşılan bir rapora göre elde edilen uydu verileri, Doğu Antarktika’da Roma şehri kadar büyüklüğe sahip 'Conger' isimli bir buz parçasının 15 Mart günü civarlarında eriyerek okyanusa karıştığını ortaya koydu. NASA’dan bilim insanı Dr. Catherine Colello Walker da verdiği demeçte bu olayın gelecekte yaşanabilecekler için bir işaret olabileceğini aktardı: “Yaşanan çöküşün büyük olasılıkla çok bir etkisi olmayacak; ancak bu, bizi nelerin beklediğinin bir işareti.”

NASA’nın gözlem uydularından oluşan Landsat Programı tarafından elde edilen görüntüler de buz parçasının yaşadığı dehşet verici çöküşü çekilen fotoğraflarla gözler önüne serdi. Uydulardan gelen karelerle oluşturulan bir görüntü, buzulun yıllar içinde yaşadığı değişimi ve nasıl bir anda ortadan yok olduğunu bize gösterdi.

Maalesef iklim krizinin yıkıcı etkileri ile ilgili her gün yeni bir haberle karşılaşıyoruz. Uzmanlar da bu olayların bir uyarı niteliğinde olması gerektiğini düşünüyor. Bu nedenle de gezegenimiz için büyük önem teşkil eden buzulların erimesinin engellenmesi için önlemlerin artırılması gerektiğinin ısrarla altı çiziliyor.

Buzulun çöküşü ile ilgili bir başka görüntü