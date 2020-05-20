Akıllı telefon değerlendirme platformu AnTuTu, Android işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılan yonga setlerinin performanslarının sıralamasını gösteren bir infografik yayınladı. AnTuTu’nun yonga seti sıralamasının ilk sırasında şaşırtıcı olmayan bir şekilde Snapdragon 865 5G bulunuyor.

Popüler akıllı telefon kıyaslama platformlarından olan AnTuTu, bu sefer tek bir akıllı telefonu değerlendirmek yerine Android cihazlarda kullanılan yonga setlerinin karşılaştırılmasını bir infografikle paylaştı.

AnTuTu’nun paylaştığı görselde yeryüzünden fırlatılan bir roket ve roketin arkasında bıraktığı çizgi şeklinde duman yer alıyor. Roketin dumanı etrafına ise yonga setleri, performansı yüksek olanlar rokete daha yakın konumda bulunacak şekilde diziliyorlar. Daha yalın bir şekilde ifade etmek gerekirse yonga seti ne kadar hızlıyla grafikte o kadar yüksekte bulunuyor.

AnTuTu'nun değerlendirmesine Qualcomm'un işlemcileri damga vurdu

AnTuTu’nun yayınladığı yonga seti sıralaması görselinin ilk sırasında Qualcomm’un amiral gemisi telefonlar için geliştirdiği Snapdragon 865 5G bulunuyor. AnTuTu’nun değerlendirmesine göre ikinci sırada Samsung’un Exynos 990’ı bulunuyor. Üçüncü sırada ise yine Qualcomm’un bir işlemcisi olan Snapdragon 855 Plus bulunuyor.

Yonga setlerinin performanslarına göre sıralandığı görselde dikkat çekici detaylarda bulunuyor. Göze çarpan ilk detay, rakiplerine göre görece daha ucuz olan MediaTek’in Dimensity 1000+ işlemcisinin kazandığı başarı.

Huawei’nin, MatePad Pro’da da kullandığı, şu anda en güçlü işlemcisi olan Kirin 990'nın rakiplerine göre geri de kalmış olması da AnTuTu’nun görselinde dikkat çeken başka bir detay olarak kenarda duruyor.

AnTuTu, yonga setlerini karşılaştırmak için puanlama yaparken aynı yonga setini kullanan telefonlar arasında değişiklik gösteren ekran yenileme hızı ve depolama hızı gibi değerlendirme kriterlerini kenarda bıraktı. Değerlendirme platformu bu iki kriteri dışarda bırakarak aynı yonga setini kullanan telefonların ortalama puanlarını görseli oluşturmak için kullandı.

AnTuTu’nun yonga seti sıralama görseli ile ilgili son dikkat çeken detay, görselin mobil işlemcilerin tümünü kapsayacak şekilde yapmadığı. Apple’ın iPhone ve iPad’ler için geliştirdiği yonga setleri, bu değerlendirme kapsamına alınmadı. Apple yonga setlerinin bu değerlendirme dahil edilmesi üst sıralarda değişiklikler yaşanmasına neden olabilirdi.

AnTuTu'nun performanslarına göre Snapdragon, Exynos, Kirin ve MediaTek işlemcileri sıraladığı infografik