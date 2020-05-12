AnTuTu, Nisan Aynının En İyi Android Telefonlarını Açıkladı

AnTuTu, geçtiğimiz ayın en iyi performansa sahip amiral gemisi ve orta seviye Android telefonlarını açıkladı. Yeni telefonları ile dikkat çeken Çinli telefon üreticisi Xiaomi, hem amiral gemisi hem de orta seviye telefonlar listesine damgasını vurmuş görünüyor.

Popüler akıllı telefon değerlendirme platformu AnTuTu, 1 Nisan ile 30 Nisan arası verilerinden yola çıkarak nisan ayının en iyi performans gösteren amiral gemisi ve orta seviye akıllı telefonlarını duyurdu.

Açıklanan iki listede de geçtiğimiz aya göre bazı telefonların sıralaması değişmiş görünüyor. Özellikle amiral gemisi listesinde yer alan Samsung Galaxy S20 Ultra’nın liderliği kaybemesi göze ilk çarpan detay. Çok uzatmadan, AnTuTu’nun nisan ayı en iyi performans gösteren amiral gemisi ve orta seviye akıllı telefon listelerine yakından bakalım.

Nisan ayının en iyi performans gösteren amiral gemisi telefonları

AnTuTu’nun amiral gemisi listesinde nisan ayında ilk sıranın değiştiği görülüyor. Geçtiğimiz ay listenin ilk sırasında Samsung’un amiral gemisi serisinin en güçlü üyesi Galaxy S20 Ultra bulunuyordu. Ancak nisan ayında Xiaomi Mi 10 Pro’nun 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip modeli Galaxy S20 Ultra’yı yerinden etmiş görünüyor.

Mi 10 Pro, 593.769 puan ile nisan ayının en iyi performans gösteren amiral gemisi telefonu oldu. Mi 10 Pro’nun 600.000’e yaklaşan puanı telefonun üstün performans özelliklerine dikkatlerin çekilmesine neden oluyor. Webtekno YouTube kanalının Mi 10 Pro incelemesine buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

AnTuTu’nun listesinin ikinci sırasında ise OnePlus’ın 12GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip yeni amiral gemisi OnePlus 8 Pro var. OnePlus 8 Pro, 582.697 puanla Mi 10 Pro’nun hemen arkasında yer alıyor. OnePlus 8 Pro'nun özelliklerine buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Listenin üçüncü sırasında ise Xiaomi’nin yeni amiral gemisi serisinin standart modeli olan Mi 10’nun 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip varyasyonu yer alıyor. Mi 10, 580.027 puanla listenin üçüncü sırasına girmeyi başardı.

AnTuTu’nun listesinin üçüncü sırasında yer alan Mi 10’nun birinci sırada yer alan büyük kardeşi Mi 10 Pro ile arasındaki temel fark kamera lenslerinden kaynaklanıyor. AnTuTu’nun listelerle ilgili açıklamasında iki telefonun kameralar dışında puanlarını farklılaştıran donanım özellikleri olmadığı söylendi.

Nisan ayının en iyi performans gösteren orta seviye akıllı telefonları

AnTuTu’nun nisan ayı en iyi performans gösteren orta seviye akıllı telefonlar listesinin ilk sırasında Huawei’nin yeni akıllı telefonu Nova 7i’nin 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip varyasyonu yer alıyor. Nova 7i'nin özelliklerine buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Listenin ikinci sırasında ise 291.742 puanla birkaç aydır listenin ilk sırasında yer alan Xiaomi Redmi Note 8 Pro’nun 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip sürümü yer alıyor. Listede üçüncü olan telefon ise 291.093 puanla MediaTek Helio G90T işlemcisine sahip Realme 6’nın 4GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip varyasyonu.

AnTuTu’nun orta seviye telefonlar listesinde dikkat çekici bir detay olarak Snapdragon işlemciler konusunda göz çarpıyor. Listede Snapdragon’un 720G işlemcisine sahip telefonların 730G işlemcisi ile desteklenen telefonlarda daha üst sıralarda olduğu görülüyor.

Model numarası ile işlemcinin performansı arasında bir doğru orantı kuran Snapdragon işlemciler için bu, fazlasıyla şaşırtıcı bir gelişme. Ancak listedeki bu farkın sebebi işlemcilerin özelliklerine bakıldığında anlaşılabiliyor. Snapdragon 720G’nin ana frekans hızı, 730G işlemcilerin ana frekansından daha yüksek. Aradaki bu 0.1Ghz fark 720G’nin daha iyi bir performans sergilemesine neden oluyor.