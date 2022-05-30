İnsan vücudu akıl sır erdiremeyeceğimiz bir çalışma düzenine sahip. Öyle ki vücudun kendini savunma sisteminden tutun, düşüncemize, hareketlerimize kadar düzenli bir işleyiş var. Tabii ki hasta olmak, rahatsızlanmak gibi durumlar da hayatın kaçınılmaz gerçeklerinden biri. İşte bugünkü konumuz, bu rahatsızlıklardan biri de olabilen apandisit. Apandisit nedir, görevleri nelerdir, apandisit rahatsızlığının sebepleri ve belirtileri nelerdir gelin inceleyelim.

Vücudumuzun işleyişi ne kadar muazzam olsa da, bazen rahatsızlık verici durumlar da yaşayabiliyoruz. Örneğin: bağışıklık sistemi çok çalıştığında, vücut kendi dokularını yabancı bir madde olarak algılayıp onlara saldırabiliyor. Tıp dilinde bu hastalığa 'Otoimmün' deniyor.

Bugünkü yazımız da ise yine vücudumuza bir o kadar gerekli fakat aynı zamanda da vücudumuza zarar verme potansiyeli olan apandisit üzerine kurulu. Apandisitin ne olduğunu, ne işe yaradığını ve neden vücudumuza zarar verme gibi bir potansiyele sahip olduğunu anlatmaya çalıştık.

Apandisit nedir, ne işe yarar, belirtileri ve sebepleri nelerdir?

İlk olarak, apandisit nedir, vücudumuzda nerede bulunur?

Vücudumuzdaki bazı organların görevleri oldukça spesifiktir ve bu organları herkes iyi kötü bir şekilde bilir. Fakat bazı organların ise varlığı ve çalışma şekli tam bir gizemdir. Tahmin edeceğiniz üzere bu organlardan bir tanesi de apandisit. Apandisit, karnınızın sağ alt kısmında bulunur. Kendisi ince bağırsak ve kalın bağırsağın arasında bulunan 15-20 cm boyutlarında tüpü andıran şekliyle karşımıza çıkan bir organdır.

Peki apandisit ne işe yarar, görevi nedir?

Apandisit, lenfosit dokuları için depo görevi görür.

Beyaz kan hücresinin bir çeşidi olan lenfosit üretimine yardımcı olur.

Antijenlerin üretimine katkı sağlar.

Yenilen ve içilen her türlü zararlı maddenin filtrelenmesini sağlar.

Endokrin hücrelerinin düzenlenmesini sağlayarak gelişime fayda sağlar.

Daha çok küçük bir çocukken görevine aşık bir şekilde çalışan apandisit, vücudumuzun bağışıklık sisteminin bir parçası olarak hastalıklarla savaşıp bizi korur. Biz yaşlandıkça garip bir şekilde bunu yapmaktan vazgeçer ve yerini başka organlara bırakır. Aynı zamanda apandisit insan vücudunda barınan yararlı bakterilerin sayısında azalma olursa veya bu bakteriler tamamen yok olursa, burada devreye girip kaybolan yararlı bakterilerin yeniden çoğalmasını sağlayarak vücut içerisindeki gerekli dengenin de yerine gelmesini sağlar.

Apandisit rahatsızlığının belirtileri neler?

Karın ağrısı en sık görülen belirtidir. Bu durum genellikle klasik göbekte başlayıp karnınızın sağ tarafına doğru kayıyorsa veya direkt olarak sağ taraftan başlıyorsa bu yüksek ihtimalle bir apandisit belirtisidir. Bu durum genellikle zaman geçtikçe daha da kötü bir hale gelir ve ilerleyen zamanlarda öksürmek, hapşırmak hatta nefes almak bile acı verici bir hale gelebilir.

Mide bulantısı ve kusma

Ateş ve titreme

Kabızlık

İshal

Düzenli gaz çıkarmada problem

Şişmiş Göbek

Apandisitin belirtileri aslında oldukça net. Fakat klasik hastalıklarla ortalama aynı belirtilere sahip olduğu için karıştırılması da oldukça olası. Bu semptomlar herhangi bir hastalıkla oldukça rahat karıştırılabiliyor. Aynı zamanda ağrı kesici almak da çok tavsiye edilmiyor. Çünkü ağrı kesiciler sağlık uzmanlarının bilmesi gereken farklı semptomları gizleyebilir. Kısacası, karın ağrısı vb. belirtilere sahipseniz ve olması gerekenden çok daha şiddetli geçtiğini düşünüyorsanız hemen doktora gitmenizde fayda var.

Apandisit rahatsızlığının sebepleri nelerdir?

Apandisitin zarar görmesi çok kolay olduğu gibi, aynı zamanda da çok zor. Apandisitin en büyük problemi içi tıkanmaya başladığında meydana geliyor. Bu duruma sindirim sisteminizdeki virüs, parazit, bakteri gibi çeşitli enfeksiyonlar sebep olabilir. Bakteriler hızla çoğalarak apandisitin iltihaplanmasına, şişmesine ve irinle dolmasına neden oluyor. Hatta nadir durumlarda tümör yüzünden kaynaklandığı bile görülebiliyor.

Apandisit şişmeye başladıktan sonra her şey çok daha sancılı bir hale bürünür. Şişlik ve ağrı ilerledikçe apandisitin kanlanması azalmaya başlar ve apandisit için yeterli kan akışı sağlanmadığında apandisit ölmeye başlar. Aynı zamanda apandisit çevresinde yırtıklar, delikler oluşabilir hatta apandisitin patlamasına bile neden olabilir. Bu bahsi geçen durumlar ise kesinlikle yaşanmaması gereken durumlar. Çünkü bu olayların sonucunda apandisit içerisinde yer alan enfeksiyon göbekten başlayarak vücudun başka yerlerine ilerleyip çok ciddi bir enfeksiyon periyodunun başlangıcına sebep olabilir.

Apandisit nasıl tedavi edilir?

Apandisitin şişmesi ve iltihaplanması oldukça ciddi bir durum. Bu yüzden böyle bir belirti ile doktora gittiğinizde apandisitin patlayarak ölümcül bir enfeksiyon yaymasını engellemek için önerilecek olan en büyük ihtimal apandisitinizin alınması olacaktır. Bu durum ise bizi 2 farklı cerrahi yönteme çıkarıyor.

Klasik olan açık cerrahi yöntem: Hastaya anestezi verilir. Karnın sağ alt kısmında bir kesik açılır ve ufak bir cerrahi operasyonla apandisit vücuttan çıkarılır. Apandisit patlamışsa eğer karındaki irin ve enfeksiyonun boşalması için küçük bir tüp yerleştirilir. Vücuttan bütün enfeksiyonun çıktığından emin olunduğunda yerleştirilen tüp vücuttan çıkarılır. Bu durum birkaç günü alabilir.

Hastaya anestezi verilir. Karnın sağ alt kısmında bir kesik açılır ve ufak bir cerrahi operasyonla apandisit vücuttan çıkarılır. Apandisit patlamışsa eğer karındaki irin ve enfeksiyonun boşalması için küçük bir tüp yerleştirilir. Vücuttan bütün enfeksiyonun çıktığından emin olunduğunda yerleştirilen tüp vücuttan çıkarılır. Bu durum birkaç günü alabilir. Laparoskopik yöntem: Hastaya anestezi verilir ve karnınızın içine bakmak için birkaç küçük kesik açılır, sonrasında da kamera kullanılır. Açılan kesiklerden cerrahi aletler yerleştirilir ve kameranın da yardımıyla ameliyat gerçekleştirilir. Apandisit patlasa bile laparoskopi yapmak mümkündür.

Bu içeriğimizde apandisit nedir sorusunu cevapladık, vücudumuzdaki görevlerinden bahsettik ve apandisit rahatsızlığı ile ilgili konuları ele aldık. Anlattıklarımız yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yukarıda bahsettiğimiz gibi bir sorun yaşadığınız zaman mutlaka uzman bir hekime muayene olmalısınız.