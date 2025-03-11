Resmî Gazete'de yayımlanan bir kararla apartman ve site otoparklarına elektrikli otomobil şarj istasyonu kurulması kolaylaştırdı. İşte düzenlemede yer alan önemli detaylar...

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında elektrikli otomobil sahiplerini ilgilendiren bir karar yer aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yayımladığı "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile apartman ve site otoparklarına kurulacak elektrikli otomobil şarj istasyonları için süreç kolaylaştırıldı. Şarj istasyonları için ruhsat zorunluluğu resmen kaldırıldı.

Daha önce yapılan düzenlemede bir apartman veya site otoparkına elektrikli otomobiller için şarj istasyonu kurulması için kat maliklerinin beşte dördünün onayı gerekiyordu. Bugün yayımlanan karar ile buna da gerek kalmadı. Yeni düzenleme sayesinde kat maliklerinin yarısından fazlasının onayı, şarj istasyonu kurulması için yeterli olacak.

Kendine ait otopark alanı olan vatandaş, kimseye sormadan şarj istasyonu kurabilecek

Resmî Gazete'de ayımlanan kararın sunduğu bir diğer avantaj da kendilerine otopark alanı tahsis edilmiş olan ev sahipleri ile ilgili. Yaşadığı apartman veya site otoparkı içerisinde kendisine ait alanı olan bir vatandaş, kimseden izin almadan elektrikli otomobil için şarj istasyonu kurabilecek. Buradaki tek şart, vatandaşın kendi alanı dışına çıkmaması olacak.

Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile elektrikli otomobil satın almayı düşünen vatandaşlar için oldukça önemli olan şarj meselesi, çok büyük oranda çözülmüş oldu. Bakalım Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kararı, elektrikli otomobil satışlarına etki edecek mi...