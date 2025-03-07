Son yıllarda yaşadığımız çevresel kaygılar ve artan yakıt fiyatları, fosil yakıtla çalışan araçların pazarını sarsmaya devam ediyor. Elektrikli araçlar, çevre dostu yapıları ve ekonomik avantajlarıyla bu dönüşümün baş aktörleri arasında yer alırken akıllara da benzinli araçların akıbeti geliyor.

Özellikle elektrikli araç kullanımına teşvik eden destekler, dünyanın her yerinde uygulanmaya başladı. Bu durum da araç piyasasının geleceğini endişelendiren bir durum.

Öyleyse cevaplayalım, elektrikli araçlar daha da yaygınlaştıkça benzinli araçlar ne olacak?

Benzinli araçlara birdenbire elveda demeyeceğiz.

Elektrikli araçlar hızla artarken, benzinli araçların tamamen ortadan kalkması yakın vadede pek mümkün gibi görünmüyor. Küresel araç piyasasındaki dinamikler, ülkelerin benzinli araçlarla ilgili alacağı politikalar ve potansiyel kullanıcıların talepleri, bu dönüşümün zamanlamasını doğrudan etkileyen faktörler arasında.

Uzmanlar, bu konuyla ilgili benzinli araçların ortadan kalkmasının hemen gerçekleşmeyeceğini, çünkü bir otomobilin ortalama ömrünün 14 yıl civarında olduğunu belirtiyorlar. Bu da demek oluyor ki, 2035'te benzinli ve dizel araç satışları sona erse bile, 2034'te alınan araçları 2048’e kadar yollarda göreceğiz.

Peki benzinli araçlar yasaklanınca, herkes elektrikli araç mı kullanacak?

İlerleyen yıllarda benzinli araçların yasaklanması durumu söz konusu olursa, bu yasağın, herkesin elektrikli araç kullanmaya zorlanacağı anlamına gelmediğini belirtelim. Zira bu karar, yalnızca yeni benzinli ve dizel araçların üretim ve satışını kapsayacak.

Benzinli araçların ömrü bittiğinde ise piyasada yalnızca elektrikli araçların bulunacağı tahmin ediliyor.

Avrupa Birliği, fosil yakıtlı araçları yasaklıyor.

Avrupa Birliği, 2023’te bu konuyla ilgili bir karar almıştı. Bu karara göre 2035’e kadar yeni bir benzinli araç satışları, aşamalı olarak sonlandırılacak. Bu gelişme, küresel araç piyasasında büyük bir dönüşümün habercisi olarak görülüyor. Benzer adımlar, diğer ülkelerden de bekleniyor, dolayısıyla Türkiye’de de bu durumun ilerleyen yıllarda yaşanması söz konusu olabilir.

Ancak tekrar belirtelim, 2035’te benzinli araçların yasaklanması, klasik otomobillerin satışının veya kullanımının duracağı anlamına gelmiyor. Böyle bir senaryoda oluşabilecek tek sıkıntı, elektrikli araçların kullanıldığı bir dönemde, benzinli araçların maliyetinin epey artması. Onun dışında benzinli araçların akıbeti, ekonomik, çevresel ve teknolojik değişimlere bağlı olacak.

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