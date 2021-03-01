Apex Legends, Steam'deki Eş Zamanlı Oyuncu Rekoru Kırdı

Apex Legends, Steam'deki eş zamanlı oyuncu rekorunu kırdı. Şubat ayında 8. sezonunu başlatan oyunun bu sezonla getirdiği yenilikler, Apex Legends hayranlarının dikkatini çekmiş gibi görünüyor. Oyun ayrıca, Twitch'te izlenme sayısı rekorunu da tazeledi.

Electronic Arts'ın 2019 yılında piyasaya sürdüğü Apex Legends, şu sıralar tarihinin en iyi günlerini yaşıyor. Oyuncuların sekizinci sezonun yeniliklerini deneyimlediği oyun, şubat ayında biraz daha fazla ilgi gördü. SteamDB'de yer alan verilere göre Electronic Arts'ın hayatta kalma oyunu, Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısı rekorunu kırmayı başardı.

SteamDB'nin verilerine göre Apex Legends, şubat ayında 198 bin 235 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı. Bu sayı, ocak ayından 70 bin kadar fazlaydı. Ayrıca Apex Legends, Twitch'te de ciddi seviyede ilgi görmeye başladı. Bugün itibarıyla zirve gören oyun, Twitch'te 137 bin oyunsever tarafından seyredildi.

Sekizinci sezondaki yenilikler, oyuna gösterilen ilgiyi artırdı

Electronic Arts, oyunun sekizinci sezonu ile 100'den fazla yeni eşyayı kullanıma sundu. Ayrıca yeni bir silah, yeni bir karakter ve Nintendo Switch ile çapraz platform desteği de oyuna eklenen yeniliklerden oldu. İşte bu yenilikler, Apex Legends hayranlarını sevindirmiş gibi görünüyor. Bu ilginin geçici mi kalıcı mı olacağını ise zaman gösterecek.

Hayatta kalma oyunları, 2015 yılında piyasaya sürülen H1Z1 ile popüler olmaya başladı. 2016'da hayatımıza giren PlayerUnknown's Battlegrounds ise bu kategorinin görülmemiş popülariteye ulaşmasını sağladı. Hal böyle olunca da sektörün dev isimleri, birbirlerinin peşi sıra hayatta kalma oyunları çıkarmaya başladılar. İşte Apex Legends da bunlardan bir tanesiydi ve bu oyunun ücretsiz olması, oyuncuların dikkatini çekti. Son güncelleme ise oyunun büyümeye devam ettiğinin açık bir göstergesi.