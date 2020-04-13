Yakın zamanda Sezon 5'le oyuncuların karşısına çıkacak popüler hayatta kalma oyunu Apex Legends'ın yeni karakteri Loba ortaya çıktı. Veri madencisi iLootGames tarafından tespit edilen kodlar, Loba'nın yeteneklerini ortaya koyuyor.

Son dönemlerde oyuncu sayısında gözle görülür bir düşüş yaşanan Apex Legends, kaybettiği oyuncuları geri kazanmak için yeni yollar deniyor. Bu kapsamda oyuncuların uzun zamandır beklediği bir karakter olan Loba’nın Sezon 5’le birlikte Kings Canyon’a iniş yapması bekleniyor.

Loba, 2019 yılının sonlarından beri farklı haberlerle karşımıza çıksa da Respawn Entertainment, karaktere dair hiçbir detay paylaşmamıştı. Bu kez veri madencileri tarafından ortaya çıkarılan yeni görüntüler ve kodlar Loba’ya ilk kez bu kadar detaylı bir bakış atmamıza imkân sağlıyor. Dilerseniz gelin Loba’nın neler yapabildiğine daha yakından göz atalım.

Apex Legends’ın yeni karakteri Loba’nın yetenekleri:

Veri madencisi iLootGames, Loba karakterini Bloodhound’s Old Ways etkinliğinin ardından oyuna eklenen dosyalarda tespit etti. Tespit edilen dosyaları tarayan veri madencisi, böylece Loba’ya ait olduğu düşünülen 4 farklı yetenek keşfetti. iLootGames tarafından ortaya çıkarılan ve Loba’ya ait olduğu düşünülen yetenekler şu şekilde:

Burglar’s Best Friend: Bir disk fırlatın ve oraya ışınlanın.

Bir disk fırlatın ve oraya ışınlanın. Supply for Demand: Bir ganimet seçmek için basılı tutun. Etrafınızdaki bölgede yer alan ganimetleri duvarların içinden ortaya çıkarın.

Bir ganimet seçmek için basılı tutun. Etrafınızdaki bölgede yer alan ganimetleri duvarların içinden ortaya çıkarın. Eye for Quality: Loba, yakındaki ganimetleri duvarlardan görebilir ve ganimet kutularının değerli eşyalar içerip içermediğini hissedebilir.

Loba, yakındaki ganimetleri duvarlardan görebilir ve ganimet kutularının değerli eşyalar içerip içermediğini hissedebilir. Black Market Boutique: Yakındaki tüm ganimetleri çalabilecek bir cihaz yerleştirin.

Loba’nın ortaya çıkan yeteneklerini paylaşan iLootGames, ‘Supply for Demand’ ve ‘Eye for Quality’ yeteneklerinin işlevlerini benzer olduğu için geliştirici Respawn Entertainment’ın bu konuda bazı değişiklikler yapabileceğini söylüyor.

Yeni karakterin Sezon 5 ile birlikte Apex Legends’a eklenmesi bekleniyor. Bu noktada veri madencisi, yeni karakterin Sezon 4 sona ermeden tanıtılabileceğine dair bir kod bulduğunu belirtti. Tüm bunlara rağmen Loba’nın bir sonraki Apex Legends karakteri olacağına dair kesinlik yok zira geliştirici ekip, daha önceleri de veri madencilerini yanıltmak için sahte karakterler yaratmıştı.