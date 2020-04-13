Valorant'ta Hile Yapan Bir Oyuncu Canlı Yayında Banlandı

Hileciler, Riot Games'in kapalı betadaki yeni FPS oyunu Valorant'ta da kendini göstermeye başladı. Geliştirici, hilecilerden birini canlı yayın sırasında oyundan banlandı.

Riot Games'in FPS oyunu Valorant, kapalı beta sürecinde neredeyse 1 haftayı geride bıraktı. Oyun her ne kadar toplulukta ilgi uyandırsa da, diğer yandan hile yapanlar hayal kırıklığı yaratıyor. Yine de Riot Games hilecileri sıkı takip ediyor. Geliştirici, Valorant canlı yayını yapan bir hileciyi tespit ederek oyundan yayın sırasında banladı.

Banlanan Twitch yayıncısı, Valorant'ta Pablo adıyla oynuyordu. Yayından alınan klipte takım arkadaşları, ironik bir şekilde hacker'ı hile yapmakla suçluyor. Hacker, hile yapmadığını söylese de, Riot'un sistemi birkaç saniye sonra banlandığını bildiriyor ve maç sona eriyor. Ayrıca hile yapan oyuncunun Twitch hesabı da yaşanan olayın ardından banlandı.

Riot, oyunun başarısı için hilecileri ciddiye alıyor

Hilecinin banlanmasıyla birlikte ekrana hacker'ın tespit edildiğini belirten bir uyarı veriliyor. Uyarıda ayrıca kimseye zafer veya bozgun yazılmayacağını belirten büyük bir mesaj da yer alıyor. Hacker'ı Riot'un hile yakalama teknolojisinin mi, yoksa yayını takip eden bir çalışanın mı tespit ettiği bilinmiyor.

Valorant'ta hile yapan oyuncunun banlandığı anlar

Valorant'ta tespit edilen bu hileci, rakipleri hızlı bir şekilde hedefleyerek öldürmesine olanak tanıyan aimbot hilesi kullanıyor. Ayrıca alınan klibe yansımasa da, duvarın arkasındaki rakiplerin görebildiği (wall-hack) bir hile de kullanıyor. Riot'un hileciyi banlaması övgüye değer olsa da, hacker'ların yine iş başında olması bir o kadar sinir bozucu.

Hileciler Valorant'ta büyük bir sorun olacak gibi görünüyor ve Riot'un yakaladığı hilecileri banlamak dışında yapabileceği pek bir şey yok. Valorant, kapalı betada ve hâlâ geliştiriliyor. Yani Riot gelecekte hilecilere karşı daha etkili çözümler üretebilir.