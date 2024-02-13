The Verge tarafından yayımlanan bir haber, "Kimi" isimli bir korsan film/dizi uygulamasının aylarca App Store'da kalabildiğini ve en popülerler arasına girdiğini ortaya koydu. Kendini sinsice gizlemeyi başaran uygulama, bu haberin ardından kaldırıldı.

Apple sürekli App Store’un güvenli olmasıyla övünse de zaman zaman mağazada kuralları çiğneyen uygulamalar görüyorduk. Şimdi ise böyle bir uygulama daha keşfedildi. Aylardır mağazada bulunan ve en popülerler arasına girmeyi başaran bu uygulamanın ismi “Kimi”.

Bugün The Verge tarafından yayımlanan bir haber ile ortaya çıkan Kimi, bir korsan film ve dizi uygulaması. Bundan anlayabileceğiniz üzere, tıpkı yıllar önce çok popüler olan Popcorn Time gibi indirenlerin bedavaya film ve dizi izlemesine izin veriyor.

Kimi, kendini “gözlem yeteneğinizi test eden” bir uygulama olarak gizlemiş

The Verge tarafından uygulamadan alınan bir ekran görüntüsü.

Gelen bilgilere göre Kimi, kendini “gözlem yeteneğinizi test etmenizi sağlayan” bir uygulama olarak tanıtıyordu. Hatta açıklamasında “Gözlem yeteneklerinizi geliştirmek için iki fotoğrafı karşılaştırın ve tıklayın” gibi ifadelere bile yer verilmiş. Yani bir nevi “iki fotoğraf arasındaki farkı bulun” tarzı bir oyun gibi görünüyordu.

Ancak gerçekte, film ve dizileri korsan olarak hem izleyip hem de indirebileceğiniz bir uygulamaydı. Son zamanlarda çıkan dizi ve filmler bile platformda bulunabiliyordu. Kimi’nin 22 Eylül 2023’te yayımlandığı ortaya çıktı. Yani neredeyse 6 aydır App Store’da hiçbir sorun yaşamadan kalabilmişti. Appfigures verileri de 25 binden fazla indirildiğini gösterdi. Zaten en popüler uygulamalar arasında ilk 10’a da girmeyi başarmıştı.

Apple, bugün ortaya çıkışının ardından uygulamayı kaldırdı

The Verge’ün raporunun yayılmasının ardından Apple’dan bir hamle geldi. Teknoloji devi, uygulamayı mağazadan kaldırdı. Artık iOS, iPadOS ve macOS’taki App Store’da Kimi uygulaması bulunmuyor.

Şirketin bu kadar ay boyunca en popülerler arasına bile girmeyi başaran bu uygulamayı fark edememesi bir hayli ilginç. Kimi’nin en başta App Store’un katı kurallarını ve inceleme ekibinin nasıl alt etmeyi başardığını da bilemiyoruz. Apple’dan konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.