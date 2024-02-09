Apple, Avrupa Birliği ülkelerinde üçüncü taraf uygulama mağazaları için destek vermeye başladı. Uygulamanın kontrol süreci yine Apple'ın olacak ancak kullanıcılar artık App Store dışındaki mağazalardan da uygulama indirebilecek.

Avrupa Birliği, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ı iyiden iyiye köşeye sıkıştırdı. Şirket, yürürlüğe giren kanunlara uyum sağlayabilmek için USB Type-C'ye geçiş yaptı. Ayrıca, Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcılar, artık üçüncü taraf kaynaklardan uygulama indirebilecekler.

Apple, bugün konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Geliştiricilerin, App Store Connect uygulamasına üçüncü taraf uygulama mağazalarını ekleyebileceklerini duyurdu. Apple bu hamle ile iOS için geliştirilen uygulamaların güvenliğinden emin olacak. Geliştirici, Apple'dan gelecek onayın ardından uygulamasını dilediği gibi dağıtabilecek.

iOS ekosisteminin güvenliği sağlanmaya devam edecek

Android ekosisteminde üçüncü taraf kaynaklardan uygulama yüklemek, ilk günden beri serbest. Ancak kullanıcılar, Play Store dışındaki kaynaklardan uygulama indirdiklerinde tüm riskleri göze almış oluyorlar. iOS ekosisteminde ise böyle bir durum yaşanmayacak. Apple, bir uygulamayı yayımlanmadan önce kontrol edecek. Onay üzerine uygulamanın App Store dışındaki kaynaklardan indirilmesi mümkün olacak. Üstelik geliştiriciler, TestFlight sistemi üzerinden uygulamalarının beta sürüm testlerini de yapabilecekler.

Apple, Avrupa Birliği düzenlemesine uyumlu hâle gelebilmek için kullanım koşullarında da düzenleme yaptı. Bu düzenleme kapsamında; üçüncü taraf mağaza, indirme başına 0,5 euro ödeme yapacak. 1 milyon yüklemeden sonra aynı ödemenin tekrar yapılması gerekecek.