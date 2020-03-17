Apple, Yeni iPad Pro Modellerini Yanlışlıkla Listeledi

Apple'ın yeni iPad çıkaracağına dair ipuçları her geçen gün artıyor. EEC veritabanına yapılan eklemeden sonra şimdi de Apple'ın Çin sitesindeki iPadOS 13'ün kullanım kılavuzunda 4 yeni iPad Pro modeline rastlandı. Yanlışlıkla eklenen bu modeller kısa bir süre sonra kaldırıldı.

Apple'ın yeni iPad çıkaracağına dair iddialar güçlenmeye devam ediyor. Şirket, bugün Çin'deki internet sitesinde bulunan iPadOS 13'ün kullanım kılavuzunda geçici bir süreliğine 4 adet yeni iPad Pro modeli listeledi.

Listeyi fark eden ve ekran görüntüsü alan iPhone in Canada isimli blog, listeyi Apple kaldırdıktan sonra yayınladı. Bu 4 yeni iPad Pro'dan 2 tanesi 11 inçlik, diğer 2 tanesi ise 12,9 inçlik modeller. Yanlışlıkla eklenen bu iPad'lerin model numaralarıysa A2228, A2229, A2231 ve A2233 şeklinde.

Yeni modeller bu şekilde görüntülendi:

Bu modellerden A2228 ile A2229, geçtiğimiz günlerde Avrasya Ekonomi Komisyonu (EEC) veritabanına eklenmişti. Apple, genellikle EEC veritabanına yaptığı eklemeden kısa bir süre sonra eklediği modeli resmen açıklıyor. Bu yapılan eklemeler de yeni iPad modellerinin habercisi konumunda.

Yeni iPad Pro modellerinin özellikleri hakkında konuşan ünlü Apple analiz uzmanı Ming Chi-Kuo, üçlü kamera ve 3D algılama özelliklerinin yeni iPad'lerde bulunmasını beklediğini söyledi. Sürekli Apple hakkında haberler sızdırmasıyla bilinen Sonny Dickson da geçen yıl boyunca bu iddiayı desteklemişti fakat en heyecan verici değişiklik donanımla alakalı değil.

Geçen ayın sonlarına doğru The Information, Apple'ın yeni bir klavye aksesuarı üzerinde çalıştığını yazmıştı. Bu da iPad'lerin dizüstü bilgisayarların yerini alabileceği anlamına geliyor.

Yeni iPad'lerin ne zaman ortaya çıkacağı merak konusu. Kasım ayında Bloomberg, 2020'nin ilk yarısında yeni iPad'in tanıtılacağını yazmıştı fakat Corona virüsü salgını nedeniyle bunun gerçekleşmediği düşünülüyor.