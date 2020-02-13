Apple'ın Açığını Bulan Genç, Ödülü Elazığ'a Bağışladı

App Store uygulama mağazasında açık bulan ve bunu Apple'a bildiren Mersinli Çayan Temel, şirket tarafından 2 bin TL ile ödüllendirildi. Temel, Apple'dan aldığı ödülün tamamını Kızılay'a göndererek Elazığ'daki depremzedelere bağışladı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan Çayan Temel'e (21) Apple'ın mağazasında sınırsız kredi açığını bulması nedeniyle 2 bin lira para ödülü verildi. App Store üzerinde bulduğu açık sayesinde ücretli birçok uygulamayı herhangi bir ücret ödemeden indirmenin yolunu keşfeden Temel, aldığı ödülü Elazığ'daki depremzedelere bağışladı.

Zamanının büyük bölümünü bilgisayar ve telefon başında geçiren Çayan Temel, App Store'da bulduğu 'sınırsız kredi' açığını Apple ile bağlantıya geçerek bildirdi ve açığı bildiren Temel'e 2 bin lira para ödülü gönderildi.

Çayan Temel, açığı bulduktan sonra bir hafta boyunca Apple ile yazıştığını belirterek, ''Ben bu açığı söyledim ve bir hafta boyunca yazışmalar yaptık. Bulduğum açığı incelediler ve teşekkür yazısı gönderdiler. Yazıda 'Bildirdiğiniz hata için tüm ekibimiz olarak sizlere sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeni güncelleme ile (İOS 13.3) bulduğunuz sistem hatasına çözüm getirmiş bulunmaktayız. Göndermiş olduğunuz, kayıtlı banka ve IBAN bilgilerinize 2 bin lira ödülünüzü gönderdik. İyi günlerde harcamanız dileğiyle' yazılı mail gönderdiler. Daha sonra bu miktarı hesabıma yatırdılar. Bende bu parayı depremzedelere ulaşması için Kızılay'a bağışladım" dedi.

Temel'in Elazığlı depremzedeler için yaptığı bu anlamlı hareket büyük takdir topladı.