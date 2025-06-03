Apple ile AB arasındaki hukuki süreçte, AirDrop’un Avrupa’daki iPhone modellerinden kaldırılması olasılığı gündeme geldi. Dijital Pazarlar Yasası kapsamında Apple’ın AirDrop gibi özellikleri Avrupa’daki cihazlardan çekebileceği iddia edildi. Apple ürünlerinde çalışmasının rekabete aykırı olduğunu düşünüyor ve bu teknolojilerin diğer firmalara da açılmasını istiyor.

Apple ve AB arasında sular durulmuyor. Bu kez olan iPhone kullanıcılarına olabilir. Apple’ın Avrupa Birliği ile yaşadığı hukuki çekişme, iPhone sahiplerini yakından ilgilendiren bir kararla sonuçlanabilir. Görünen o ki, Apple Avrupa’daki iPhone’lardan AirDrop’u tamamen kaldırmayı düşünüyor.

Apple, Dijital Pazarlar Yasası’ndaki bazı maddelerden pek memnun değil ve bu yüzden kurallara itiraz etti. Çünkü bu kurallar, Apple’ın bazı iOS özelliklerini sadece kendi cihazlarına saklamasını engellemeyi hedefliyor. AB ise, AirDrop ve AirPods’taki yakın eşleştirme gibi özelliklerin yalnızca Apple ürünlerinde çalışmasının rekabete aykırı olduğunu düşünüyor ve bu teknolojilerin diğer firmalara da açılmasını istiyor.

AirDrop’a veda ediliyor

Şirket, daha önce AB yetkilileriyle görüşmeler yaptığını açıklamıştı. Ancak bu görüşmelerden sonuç alınamadı ve Apple, ilgili karara resmî olarak itiraz etti. Şirketin açıklamalarına göre, bazı özellikleri Avrupa’daki kullanıcılarla hiç paylaşmamak gibi bir yaklaşım da masada. Apple, daha önce Apple Intelligence ve iPhone ekran yansıtma gibi özellikleri bu nedenle bölgede sunmamıştı.

Eğer mahkeme Apple’ın itirazını kabul etmezse, şu an iPhone’larda aktif olarak kullanılan AirDrop bile Avrupa’daki modellerden kaldırılabilir. Hatta bazı yorumlara göre bu durum, AirPods ve Apple Watch gibi cihazları da etkileyebilir. Apple’ın tam olarak nasıl bir yol izleyeceği şimdilik net değil ama alınacak kararın kullanıcı deneyimini doğrudan etkileme ihtimali oldukça yüksek.