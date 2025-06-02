Apple'ın yaşadığı üretim ve maliyet sıkıntıları nedeniyle bu yıl standart iPhone 17 modelinde iPhone 16'nın işlemcisini kullanacağı söyleniyor.

Apple'a dair söylentileriyle bilinen bir analist, iPhone 17’nin standart modelinin iPhone 16’nın işlemcisi olan A18 ile geleceğini iddia ediyor. Eğer bu doğruysa Apple daha önce uyguladığı formülü tekrar uygulayacak ve Pro modellerine daha fazla ağırlık verecek.

Az önce de belirttiğimiz gibi Apple aslında ilk defa standart iPhone modelinde eski bir işlemciyi kullanmıyor ama daha önce bir önceki Pro modelin işlemcisini kullanıyordu. Görünüşe göre şirket artık kullanıcılar en yeni teknolojileri istiyorlarsa, iPhone 17 Air ya da iPhone 17 Pro’yu tercih etmesi gerektiğini düşünüyor.

Standart iPhone 17'de A18 yer alabilir

Bu söylentinin doğru olabilme ihtimali yüksek çünkü geçmiş yıllarda yeni serideki standart modelde bile yer alacak bir dizi özellik sızıntılara konu olurdu ancak bu yıl iPhone 17 açısından bu durum pek fazla yaşanmadı. Apple’ın bu sebeple bu yıl standart modelde büyük yenilikler yapmaması bekleniyor. Bu kararın verilme nedeninin ise fiyatı geçen senekiyle sabit tutmaya çalışmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Donald Trump'ın getirdiği vergiler sonrası üretim lokasyonlarında önemli değişiklikler yapmak zorunda kalan Apple için gelecek hâlâ belirsiz ve şirket bu sebeple iPhone 17 serisi lansmanını minimum kayıpla atlatmanın peşinde.

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