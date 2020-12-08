Apple'ın, bugün tanıtımını yaptığı AirPods Max kulak üstü kulaklığın kulak yastıkları da ortaya çıktı. Kulaklıkla aynı renk seçeneklerine sahip olan kulak yastıkları da tıpkı kulaklık gibi dudak uçuklatan bir fiyat etiketine sahip.

Apple, bugün yaptığı duyuruda kulak üstü kulaklığı AirPods Max'in tanıtımını gerçekleştirmişti. 15 Aralık tarihinden itibaren piyasaya çıkacak olan bu kulaklığın Türkiye'deki fiyatı 5.699 TL olarak açıklanmıştı.

Uzay grisi, gümüş, yeşil, gök mavisi ve pembe renk seçeneklerine sahip olan kulaklık, fiyatıyla dikkatleri çekmiş ve ses getirmişti. Ancak tanıtımda duyurulmayan ve yine ses getirecek bir şey daha bulunuyor: AirPods Max Kulaklık Yastığı. Daha doğrusu bu kulaklık yastığının fiyatı.

AirPods Max kulaklık yastığı fiyatı belli oldu

Yaklaşık 5.700 TL gibi dudak uçuklatan bir fiyata sahip olan kulaklığın kulaklık yastıkları da Apple'ın resmi internet sitesindeki yerini aldı. Tabii bununla birlikte AirPods Max'in bu parçasının fiyatı da belli oldu. Sonuç olarak sadece kulaklık değil, kulaklığın yastığı da dudak uçuklatan bir fiyata sahip: 729 TL.

Kulaklıkla aynı renk seçeneklerine sahip olan bu kulaklık yastıkları, haberi yaptığımız an itibariyle siparişe kapalı olarak görünüyor. Şu an için bu kulaklık yastıklarının siparişe ne zaman açılacağı da bilinmiyor. AirPods Max kulaklık yastığının ABD'deki fiyatı ise 69 dolar olarak açıklandı. Yani hem 549 dolardan duyurulan kulaklığın kendisinde hem de 69 dolarlık kulaklık yastığında kura kurban gittiğimizi söyleyebiliriz.

AirPods Max'te yaşadığımız bu durum Mac Pro tekerlek kiti ve ayak kitinde de yaşanmıştı. Apple, bu sene nisan ayında Mac Pro tekerlek kitini 5.599 TL'den, Mac Pro ayak kitini ise 2.399 TL'den duyurmuştu. Bu iki ürünün aralık ayı itibariyle fiyatları ise sırasıyla 7.599 TL ve 3.149 TL.