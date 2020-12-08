Apple, ilk kulak üstü kulaklığı AirPods Max'i dudak uçuklatan fiyatıyla resmen duyurdu. Kulaklık, Türkiye'de 15 Aralık itibarıyla satışa sunulacak.

ABD’li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıldan bu yana hakkında pek çok söylenti çıkan ilk kulak üstü kulaklık modeli AirPods Max’i resmen duyurdu. Hem tasarım dili hem de renk seçenekleri ile adeta “Ben Apple’ım” diye bağıran AirPods Max, fiyat etiketi ile ise pek çok Apple hayranına hayal kırıklığı yaşatabilir.

Apple, yeni AirPods Max için “Sihirli ve zahmetsiz AirPods deneyimini yüksek ses kalitesiyle buluşturarak kusursuz bir armoniye imza atıyor.” ifadelerini kullanıyor. AirPods Max’in öne çıkan özellikleri arasında ise aktif gürültü engelleme, adaptif ekolayzır, dinamik kafa izleme özellikli uzamsal ses, Aktif Gürültü Engelleme ile Şeffaf Mod arasında geçiş bulunuyor.

AirPods Max, Apple tasarımlı ses sürücüleri ile daha derin ve kaliteli baslar sunuyor

Tahmin edebileceğiniz gibi Apple, AirPods Max’te kulak içi AirPods modellerine kıyasla çok daha iyi bir ses deneyimi vadediyor. Şirket, kendi tasarımı 40 mm dinamik sürücülere sahip olduğunu söylediği AirPods Max için “Derin, zengin baslardan orta frekanslı seslere ve en temiz tizlere kadar her notayı benzersiz bir netlikle en doğru şekilde duymaya hazır olun.” ifadelerini kullanıyor.

Apple’ın açıklamalarına göre AirPods Max, Aktif Gürültü Engelleme ve uzamsal ses etkinleştirilmiş olarak tek şarj ile 20 saate kadar müzik dinleme ve sesli görüşme imkanı sağlıyor. Ayrıca cihazda bulunan kafa takip özelliği, kulaklığı taktığınızda medyanın otomatik olarak oynatılıp, çıkardığınızda yine otomatik olarak duraklatılmasını sağlıyor.

AirPods Max'in tüm özellikleri yalnızca Apple cihazlarla kullanılabilecek:

Apple’ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre AirPods Max, yalnızca Apple ürünleri ile tam uyumlu olarak kullanılabilecek. Zira AirPods Max’in sistem gereksinimleri listesine baktığımızda yalnızca en yeni iOS, iPadOS, watchOS, macOS ve tvOS sürümleri ile kullanılabileceği belirtilirken; “AirPods… Apple dışındaki diğer markaların aygıtlarıyla da Bluetooth kulaklık olarak kullanılabilir ancak tüm özellikler kullanılamaz.” ifadeleri yer alıyor.

Apple AirPods Max özellikleri

Ses teknolojileri: Apple tasarımı dinamik sürücü Aktif Gürültü Engelleme Şeffaf Mod Adaptif ekolayzır Dinamik kafa izleme özellikli uzamsal ses

Sensörler Optik sensör (kulaklığın her iki tarafında) Pozisyon sensörü (kulaklığın her iki tarafında) Kılıf algılama sensörü (kulaklığın her iki tarafında) İvmeölçer (kulaklığın her iki tarafında) Jiroskop (sol kulaklıkta)

Mikrofonlar: Aktif Gürültü Engelleme için sekiz adet mikrofon Ses yakalama için üç adet mikrofon

Çipler: Apple H1 kulaklık çipi (kulaklığın her iki tarafında)

Apple H1 kulaklık çipi (kulaklığın her iki tarafında) Kontroller: Ses seviyesini ayarlamak için çevirme hareketi Çalmak, duraklatmak veya aramaları yanıtlamak için bir kez basma Bir sonraki parçaya atlamak için iki kez basma Bir önceki parçaya dönmek için üç kez basma Siri için basılı tutma Aktif Gürültü Engelleme ve Şeffaf Mod arasında geçiş için Gürültü denetimi düğmesi

Boyut ve ağırlık: 168,62 x 187,27 x 83,44 mm 384,8 gram

Batarya: 20 saate kadar dinleme süresi Aktif Gürültü Engelleme/Şeffaf Mod ve Uzamsal ses açıkken ya da sesli görüşmede tek şarjla 5 dakika şarjla 1,5 saate kadar dinleme süresi

Bağlantı: Bluetooth 5.0

AirPods Pro Max kutu içeriği

AirPods Max

Smart Case

Lightning - USB-C Kablosu

Belgeler

Apple AirPods Max Türkiye fiyatı:

Apple; uzay grisi, gümüş, yeşil, gök mavisi ve pembe renk seçenekleri sunduğu AirPods Max için 5.699 TL fiyat etiketi açıklamış durumda. AirPods Max'in Türkiye'deki piyasaya çıkış tarihi ise 15 Aralık olarak açıklandı.