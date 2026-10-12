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Apple’ın 13 Ekim’de Tanıtacağı Ekranlı Akıllı Ev Cihazının İsmi ve Özellikleri Ortaya Çıktı!

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Apple’ın 13 Ekim’de tanıtacağı yeni ekranlı akıllı ev cihazının ismi ve bazı özellikleri belli oldu.

Apple’ın 13 Ekim’de Tanıtacağı Ekranlı Akıllı Ev Cihazının İsmi ve Özellikleri Ortaya Çıktı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir duyuruyla 13 Ekim günü bir ürün lansmanı gerçekleştireceğini açıklamıştı. Bu lansman kapsamında da şirketin yeni ev ürünleri tanıtılacağı belirtiliyordu. En çok dikkat çeken ürün ise tamamen ekranlı yapıya sahip yepyeni bir akıllı ev cihazıydı.

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Şimdi ise bu cihaz hakkında tanıtıma bir gün kala yeni bilgiler geldi. En güvenilir Apple kaynağı olan Bloomberg Editörü Mark Gurman tarafından paylaşılan bilgilerde, ürünün hangi isimle geleceğine yer verildi.

İçerikten Görseller

Apple’ın 13 Ekim’de Tanıtacağı Ekranlı Akıllı Ev Cihazının İsmi ve Özellikleri Ortaya Çıktı!
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HomeView ismiyle gelecek

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Gurman’ın aktardığı son bilgilere göre, şirketin "Welcome home" adını verdiği etkinlikte sergileyeceği bu yeni akıllı ev hub’ı "HomeView" olarak adlandırılacak. Cihaz, kullanıcıların evlerindeki Apple destekli akıllı donanımları Siri sesli komutlarıyla ve Home uygulaması üzerinden tek bir noktadan yönetmelerine imkan tanıyacak bir kumanda merkezi işlevi görecek.

Apple’ın bu üründe "HomePad" gibi bir tablet çağrışımı yapan isim yerine "View" ekini tercih etmesinin arkasında stratejik bir neden yatıyor. View ile ekranlı olacağı ve bir kontrol merkezi sunacağı kullanıcıya gösterilecek. Gurman da cihazın tablet mantığıyla tam teşekküllü dokunmatik kullanım sunmak yerine temel olarak sesli komutlar ve Siri etkileşimine odaklanan bir ekran deneyimi sunacağını vurguluyor. Bu doğrultuda HomeView, alışılagelmiş Apple donanımlarının aksine App Store erişimine sahip olmayacak ve yalnızca sınırlı sayıda yerleşik Apple uygulamasını çalıştıracak.

HomeView, kullanıcıların kullanım alanlarına göre iki versiyonla pazara sunulacak. Birinci seçenek, masalarda veya tezgahlarda durabilecek metal hoparlör tabanına sahip bir "tezgah üstü" versiyon. Bu model; uzay grisi, gümüş, yıldız ışığı ve pembe renklerle gelecek. Diğer seçenek ise duvarlara sabitlenebilen model olacak ve sadece uzay grisi ile gümüş renkleriyle sunulacak. Cihaz 13 Ekim’de tanıtılsa da piyasaya sürülmesi kasım ayının ortası gibi olacak.

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