Apple, 2027'de Akıllı Gözlük ve Kameralı AirPods Tanıtabilir!

Apple'ın orta vadeli planları arasında yeni görüntü tabanlı ürünler yer alacağı iddia edildi.

Cupertinolu teknoloji devi Apple, Apple Vision Pro başlık ve bu başlıkta kullanılan görsel zekâ için oldukça ciddi bir yatırım yapsa da beklediği sonucu alamamıştı. İddialara göre Vision Pro Ar-Ge ekibinin uğruna milyonlarca dolar harcadığı teknolojiler çöpe gitmesin diye Apple bu teknolojileri başka birimlerde kullanmaya hazırlanıyor.

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre bu teknolojilerin kullanılacağı yeni görüntü tabanlı ürünler arasında AirPods ve akıllı gözlükler yer alıyor. Öte yandan her iki gruptaki ürünleri de görmek için 2027 yılına kadar beklemek gerekecek. Elbette Apple bu süreçte planlarında değişiklik yapabilir.

Meta Ray-Ban gözlüklere rakip olacak

Apple'ın yeni akıllı gözlüklerinin tamamen artırılmış gerçeklik ekranları yerinde gömülü kamera, hoparlör ve mikrofon sistemlerine sahip olacak şekilde tasarlanması bekleniyor. Bu anlamda meta Ray-Ban gözlüklerle benzer özelliklere sahip olacak gözlüklerin fiyatlarının da benzer olması durumunda 299 dolar ve üzeri fiyat etiketleri görebiliriz.

Apple ayrıca kameralı AirPods fikrinden de vazgeçmiş değil. Daha önce de söylentilere konu olan bu ilginç ürünün nasıl kullanılacağı da merak ediliyor. Muhtemelen Apple'ın öne bakan kameralar yerleştireceği bu AirPods modelleri tıpkı akıllı gözlükler gibi çalışacak. Yine de kullanıcıların bu modelleri ne kadar tercih edeceğini bize zaman gösterecek.

Apple'ın yeni görsel teknolojilere dayalı ürünleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple bu ürünlerle başarılı olabilecek mi?