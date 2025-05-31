Apple, 2024 yılında App Store'dan kaç uygulama kaldırdığını açıkladı. Yapılan açıklamada, dolandırıcılık amaçlı olduğu tespit edilen 38 binden fazla uygulamanın engellendiği ifade edildi. Ayrıca ülkelerin talepleri de gün yüzüne çıkmış durumda.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2024 yılına ilişkin "Şeffaflık Raporu" verilerini resmî olarak yayımladı. Bu rapor, Apple'ın App Store'da yaptığı çalışmaları ve ülkelerin Apple'a yönelik taleplerini gözler önüne seriyor olması nedeniyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Apple'ın 2024 yılı boyunca App Store'daki uygulamalarla ilgili yaptığı çalışmalara yakından bakalım.

Apple'ın her yıl düzenli olarak yayımladığı Şeffaflık Raporu'nda yer alan verilere göre 2024 yılında App Store'a eklenmesi istenen 7,7 milyon civarı uygulama için başvuru yapıldı. Yapılan incelemelerde ise 1,9 milyon civarında uygulama, App Store'dan red yedi. Performans, tasarım veya App Store politikalarını ihlal etmek gibi gerekçeler, söz konusu uygulamaların App Store'a eklenmesini engellemiş oldu. Dolandırıcılık amaçlı olduğu tespit edilen uygulamaların sayısı ise 38.315 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, 8 uygulamanın kaldırılması için Apple'a başvuru yaptı!

Apple'ın Şeffaflık Raporu'nda ülkeler bazında da bazı açıklamalara yer verildi. Bu açıklamalara baktığımızda Çin'in App Store'dan kaldırılması için 1307 uygulama hakkında başvuru yaptığını görüyoruz. Listenin zirvesinde yer alan Çin'i 171 başvuru ile Rusya, 79 başvuru ile de Güney Kore takip etti. Türkiye, 2024 yılı boyunca App Store'dan kaldırılması için 8 uygulama hakkında başvuru yapmıştı.

Yayımlanan rapor, Apple'ın App Store konusunda her zaman olduğu gibi yine oldukça hassas davranmaya devam ettiğini gözler önüne seriyor. Mesela şirket, az önce bahsettiğimiz 38.315 adet dolandırıcılık uygulamasının 26.224 tanesi için itiraz aldı. Bu itirazların sadece 421 tanesi kabul edildi. Bu da yüzde 1,6'lık bir orana denk geliyor. Söz konusu dolandırıcılık girişimleriyle ilgili olduğu tespit edilen 146.583 geliştirici hesabı ise kalıcı olarak kapatıldı.