Kısa süre önce Apple'ın bu yıl itibarıyla işletim sistemi isimlendirmesini ve gelecek yıl itibarıyla da iPhone lansman stratejisini değiştirmeye karar verdiğini öğrendik. Peki Apple, tüm bu değişikliklerin peşinden iPhone'ların ismini de değiştirmeye karar verebilir mi? iPhone 18 yerine iPhone 27 ile tanışabiliriz. İşte olası isim değişikliği halinde gelecek yıl ve sonrasında karşımıza çıkacak iPhone'ların isimleri...

Bloomberg’ün deneyimli teknoloji editörü Mark Gurman, bu hafta oldukça şaşırtıcı bir haber paylaştı. Gurman’a göre Apple, işletim sistemi isimlendirmesinde bir değişikliğe gidecek ve iOS 19 yerine iOS 26 ile karşılaşacağız. Diğer işletim sistemleri de yine macOS 26, watchOS 26 şeklinde isimlendirilecek.

Yeni isimlendirme ilk etapta gereksiz gibi görünse de bir noktada kullanıcı dostu bir değişiklik olacak. Zira halihazırda tüm Apple işletim sistemleri farklı sürüm kodlarına sahipler. Doğal olarak yakından takip etmeyen bir kullanıcı için en güncel işletim sistemi sürümünün hangisi olduğunu anlamak çok da kolay değil. Ancak bu yazımızdaki konu işletim sistemleri değil iPhone’ların isimlendirmesi.

Apple, 9 yıl sonra isimlendirmede değişikliğe gider mi?

Hatırlarsanız Apple, eskiden iPhone modellerini bir yıl düz, bir yıl “s” olacak şekilde isimlendiriyordu. iPhone 11 ile birlikte bu strateji rafa kalktı ve isimlendirme 12, 13, 14 şeklinde devam etti. Tabii iPhone 7 ile iPhone 11 arasında iPhone 8S, iPhone 9, iPhone 9S gibi modellerin pas geçildiğini de unutmayalım.

Peki Apple, ya iPhone’ların da isimlendirme stratejisinde küçük bir değişikliğe gitmeye karar verseydi? Bu ayın başlarında ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, şirketin önümüzdeki yıl itibarıyla ürün lansmanlarında yeni bir stratejiye geçiş yapacağını ve artık her yıl 6 yeni iPhone modeliyle tanışacağımızı öne sürmüştü. Belki de Apple, yeni strateji ile birlikte isimlendirmede de bir değişikliğe gider. Apple, 10. yıla özel iPhone X ile birlikte yukarıda ismini verdiğimiz modelleri pas geçmişti. Belki yeni bir isim değişikliği için 20. yıla özel iPhone'u beklemeyebilir.

iPhone 18 yerine iPhone 27?

İsimlendirmenin nasıl olabileceğine geçmeden önce Kuo’nun iddialarını hatırlayalım. İddiaya göre Apple’ın yeni ürün lansman stratejisi şu şekilde olacak:



Eylül 2026:

iPhone 18 Air

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Fold

Mart 2027

iPhone 18

iPhone 18e

Peki Apple, isimlendirmeyi de tıpkı işletim sisteminde yapacağı değişiklik gibi yıla bağlı olacak şekilde değiştirmeye karar verseydi nasıl olurdu? O halde gelecek yıl şu iPhone modelleriyle tanışabiliriz:

Eylül 2026:

iPhone 27 Air

iPhone 27 Pro

iPhone 27 Pro Max

iPhone 27 Fold

Mart 2027

iPhone 27

iPhone 27e

Bu isimlendirme, Apple ürün ve işletim sistemlerinin birbirine tam uymasını sağlayacak.Örneğin şu anda en yeni iPhone serisi iPhone 16 ancak işletim sistemi olarak 18. sürümü kullanıyor. Ancak isim değişikliğinden sonra iPhone 27, iOS 27 ile kutusundan çıkmış olacak.

Samsung, Galaxy S serisinin ismini benzer şekilde değiştirmişti:

Peki popüler bir akıllı telefon serisinin ismini değiştirmek doğru bir karar mı yoksa deli saçması mı? Öncelikle henüz iPhone 27 geleceğine dair elimizde somut bir kanıt olmadığını hatırlatalım. Bu olası isim değişikliği, en azından şimdilik Apple’ın lansman stratejisi ve işletim sistemi isim değişikliği üzerine yürütülen beyin fırtınası sonucu bir tahminden ibaret. 2026 geldiğinde Apple, paşalar gibi iPhone 18 serisini tanıtabilir.

Bununla birlikte numaralandırmada değişikliğe gitme kararını yakın zamanda Apple’ın en büyük rakibi Samsung’da görmüştük. 2019 yılında kadar Galaxy S serisi 8, 9, 10 şeklinde devam ederken 2020 yılında Galaxy S20 serisi ile tanıştık ve o günden bu yana Samsung, Galaxy S modellerini tanıtıldıkları yıl ile numaralandırıyor. Bu yıl Galaxy S25 serisinin tanıtılması gibi.

Apple’ın benzer bir stratejiye geçiş yapması, algısal olarak küçük bir avantaj da sağlayabilir. Zira tarihler Eylül 2026’yı gösterdiğinde Apple, iPhone 27 modelini tanıtacak ancak o sırada piyasadaki en güncel Samsung amiral gemisi Galaxy S26 olacak. Bu, teknolojiyi çok da yakından takip etmeyen tüketicilerin gözünde “iPhone daha yeni” algısı oluşturabilir. Ancak başta da söylediğimiz gibi bu çok küçük bir avantaj.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, iPhone’ların numaralandırmasında bir değişikliğe gitmeli mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.