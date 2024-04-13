Mac modellerinde 8 GB RAM, Windows laptop'lardaki 8 GB RAM'in çok üstünde olsa da firmanın bu konuda inatçı olduğu açık.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, ilginç huylarıyla sık sık gündeme geliyor. Avrupa Birliği’nin DMA yasası olmasa, lightning girişi ve pek çok konuda tekelleşmesini hâlâ konuşuyor olurduk. Tasarruf edebildiği noktalarda sonuna kadar giden şirket, bilgisayar modellerinde de benzer durumlara sahip.

Bu bağlamda Apple’ın Mac modellerini önümüze koyma şeklinde en çok baş ağrıtan şey, RAM ve depolama seçenekleri desek yanlış olmaz. Zira kafamızda giriş seviye bir model almak olsa bile şirket, her seferinde gözümüzü daha üst modele kaydırmaya çalışıyor. Üstelik RAM yükseltme ücreti de ucuz değil. Apple, 8 GB olan belleği 16 GB yapmak için güncel olarak 8.000 TL istiyor.

İyi de en başta 8 GB Mac modelleri neden var?

“Bir MacBook’un fiyatı X TL?” dendiğinde o fiyat hem kulağa fazla gelir hem de sadece giriş modelin fiyatı olur. MacBook kullanıcıları yıllardır Apple’ın bellek konusunda cimri olduğunu savunuyor. Fakat Apple yöneticileri Kate Bergeron ve Evan Buyze, ITHome ile yaptıkları röportajda şirketin 8 GB RAM sunmasını savundu.

Konu hakkında Buyze; internette gezinenler, hafif yayın veya fotoğraf düzenlemeleri yapanlar için 8 GB belleğin oldukça yeterli olduğunu söyledi. Fakat Apple, bildiğimiz üzere profesyonellere veya yaratıcı kişiliklere hitap ettiğini saklamayan bir şirket. O yüzden de kullanım senaryoları söz konusu olduğunda Buyze’ın bahsettiği en basit kullanıcı senaryosunu temel alması, pek çok kişi tarafından ironik bulundu.

Apple’ın Mac modellerini alırken “Şimdi alayım, sonra RAM yükseltirim.” deme şansınız olmuyor. Çünkü bellekler gömülü olarak geliyor. Bu yüzden de Mac’inizin daha performanslı çalışıp daha uzun süre gitmesi için 16 GB olanı değerlendirmeniz gerekebilir. Bu da ekstra masraf demek. Tabii Mac modellerindeki 8 GB’ın Windows bilgisayarlardaki 16 GB modellerden pek de geri kalmadığını belirtmekte fayda var. Siz bu konuda hangi taraftasınız?