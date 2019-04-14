Apple, söylenenlere göre Apple TV+ orijinal içeriklerine yılda milyarlarca dolar veriyor. News+ haline gelen Texture'ı satın almak için 480 milyon dolar ödeyecek. Bunların üstüne Apple Arcade'deki her oyun başına birkaç milyon dolar harcıyor.

Financial Times'ın bir haberine göre Apple, içerisinde yüzden fazla oyun bulunan Apple Arcade'de 'her oyun başına birkaç milyon dolar' harcıyor. Bundan bir çıkarım yapacak olursak Apple Arcade'in bütçesi 500 milyon doların üzerinde oluyor. Mart'ta yaptığı etkinlikte Apple, Arcade platformunun sonbaharda kullanıcılara sunulacağını açıklamıştı ancak fiyat konusunda bir şey belirtilmemişti. Haber ayrıca, Apple'ın oyun geliştiricilerine oyunun sadece Apple Arcade'e özel kalması durumunda 'ekstra teşvik' sunduğunu da belirtiyor.

Kaynaklara göre tüm Apple Arcade oyunları Google Play Store'da olmayacak. Anlaşma temel olarak 'mobile özel' olması üzerine. Bu yüzden geliştiriciler Playstation, Xbox ve Nintendo Switch gibi oyun konsollarında oyunlarını çıkarabilecekler. Sadece Android olmaması yeterli. Ayrıca Arcade oyunlar, App Store'da sıradan indirmeler gibi satılmayacak.

Apple Arcade müşterilere, App Store'a hükmeden sayısız 'freemium' oyunlar için bir alternatif sunuyor. Aylık verilecek ücretle kullanıcılar Arcade kataloğundaki her oyunu oynayabilecekler. Bir Apple Arcade oyununda ek satın almalar, parayla geliştirilebilecek özellikler, sınırlı seviyeler ve reklam gibi şeyler olmayacak. Ayrıca müşteriler açık rıza sağlamadığı sürece Arcade oyunlar yayımcılarla hiçbir veri paylaşımı yapmayacak. Bu oyunlara iCloud çok platformlu senkronizasyon desteği sayesinde ilerleme kaydı yapılabilecek. Böylece oyunlara iPad, iPhone, Apple TV ve Mac üzerinden erişilebilecek. Oyunlar, cihazlara indirileceğinden çevrimdışı bir şekilde de oynanabilecek.

Apple, Arcade'i Sonic ve Lego gibi büyük isimlerle partnerlik yaparak duyursa da asıl hedefi indie oyunlar çıkarmak. Mali yardımlara ek olarak Apple'ın ayrıca, geliştiricilerin Apple işletim sistemlerinde oyun motorlarını uygulamaya koymasında ve mühendislikte yardımcı olduğu da tahmin ediliyor. Önden verilen 1-3 milyon dolarlık avanslar sayesinde geliştiriciler kendilerini yüksek kaliteli oyunlar yapmaya verebiliyor. Bu sırada oyun tutmazsa masrafları nasıl öderim dertleri de olmuyor.

Arcade çıktığında geliştiricilerin, oyunlarını kullanıcıların ne kadar oynadığına göre devamlı gelirleri olacağına inanılıyor. News+ için Apple aylık 9,99 dolar ücretinin yarısını kendine alıyor. Kalan yarısını ise yayımcılarla, içeriklerinin etkileşim oranına göre paylaşıyor. Yine de Arcade için kesin bir şey söylemek şu anlık mümkün değil.

Apple Arcade muhtemelen iOS 13 ile beraber sonbaharda çıkacak. Çoğu analizci yurt dışı fiyatının aylık 9,99 dolar olmasını beklese de henüz fiyatlandırma konusunda bir açıklama yok.