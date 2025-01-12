Apple'ın yapay zekâ haber özet bildirimlerinin ısrarla yanlış bilgi sunmasının ardından medya kuruluşları tepkisini göstermeye başladı.

Apple, Apple Intelligence ile birlikte yeni iPhone modellerine gelen ve haber bildirimlerini özetleyen yapay zekâ özelliği nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

Haberleri özetlemesi gerekirken yalan yanlış bir şekilde bildirimlerde bulunan bu özelliğin kullanımdan kaldırılması için tepkiler sürüyor. Özellikle medya kuruluşları ve editörler, bu özelliğin insanları birçok konuda yanıltma riski taşıdığına dikkat çekiyor.

Apple'ın haber özet bildirimleri bir süredir tepki çekiyor

Apple’ın yapay zekâsı, BBC ve diğer haber kuruluşlarının içeriklerini özetlerken şu ana dek ciddi hatalara imza attı. Örneğin bir bildirimde Dünya Dart Şampiyonası’nı henüz başlamadan bir oyuncunun kazandığı belirtilirken, bir diğerinde İspanyol tenisçi Rafael Nadal’ın cinsel yönelimiyle ilgili yalan bir bilgi paylaşıldı. Daha öncelerde de bir CEO’nun cinayetle suçlandığına yönelik bir bilgiye yer verilmişti.

BBC bu hatalar nedeniyle Apple’a resmî bir şikayette bulundu. Apple ise yaptığı açıklamada özelliğin beta aşamasında olduğunu ve kullanıcılardan gelen geri bildirimlerle geliştirilmekte olduğunu belirtti. Yine de medya kuruluşları bu açıklamayı yetersiz buluyor.

Guardian’ın eski editörü Alan Rusbridger, Apple’ın bu yapay zekâ özelliğini "hazır olmadan piyasaya sürmekle" hata yaptığını söyledi. Ulusal Gazeteciler Sendikası (NUJ) ve Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) de Apple’dan özelliği kullanımdan kaldırması yönünde taleplerde bulundu. NUJ Genel Sekreteri Laura Davison, “Doğru haberlere erişimin bu kadar kritik olduğu bir dönemde halk yanlış bilgilendirilme riskiyle karşı karşıya bırakılmamalı.” dedi.

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