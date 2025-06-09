Apple'ın bugün gerçekleştireceği WWDC 2025 etkinliğinde beklentilerin aksine yapay zekâya dair büyük atılımlar göstermeyeceği iddia ediliyor.

Apple’ın merakla beklenen geliştirici etkinliği WWDC 2025 bugün başlıyor. Etkinlikte sadece işletim sistemlerinde gerçekleşecek isim değişiklikleri duyurulmayacak, aynı zamanda Apple’ın bu yıl içinde yapmayı planladığı yeniliklerin ön izlemesi de yapılacak.

Apple genelde yazılım tarafında oldukça güçlü ama yapay zekâ konusunda geride kaldığı bir gerçek. Bu da şirketin rakiplerine kıyasla en büyük eksikliği olarak görülüyor.

Apple etkinlikte daha çok uzun vadeli vizyonlarına değinecek

Analist Ming-Chi Kuo’ya göre yeni etkinlikte işletim sistemi yeniliklerinden çok, Apple’ın yapay zekâ stratejisi ön planda olacak ancak devrim niteliğinde herhangi bir yenilik duyurulmayacak. Apple'ın sadece yapay zekâyı cihazlarına nasıl entegre edeceğini gösteren bir yol haritası açıklayacağı düşünülüyor.

Kuo ayrıca Apple’ın “Apple Intelligence” adını yeniden markalayabileceğini ve Siri’nin daha akıllı hâle geldiği bir deneyim sunmayı hedeflediğini söylüyor. Tabii bu noktada da Apple'ın geçmişte yayımladığı Siri reklamlarını kaldırdığını ve hâlâ bu sebeple dava süreçlerinin sürdüğünü belirtmek gerek.

Özetle bugünkü WWDC 2025’te büyük sürprizler yerine daha çok uzun vadeli bir vizyon göreceğiz. Apple’ın yapay zekâ alanında geçmişteki yavaşlığını telafi edip edemeyeceği ise zamanla ortaya çıkacak.