Xiaomi, daha önce olduğu gibi yine Apple'ın izlediği yolu izleyerek yeni HyperOS 3'ün adını HyperOS 26 olarak değiştirmeyi planlıyor.

Xiaomi, yeni HyperOS yazılımının isimlendirmesini kökten değiştirmeye hazırlanıyor. XiaomiTime’ın haberine göre şirket, HyperOS 3 yerine doğrudan HyperOS 26 sürümüne geçmeyi planlıyor.

Bu kulağa biraz garip gelse de Apple da benzer bir yola girmeyi düşünüyor ve hatta bu kararın Apple'dan ötürü alındığı belirtiliyor. Son günlerde giderek artan iddialara göre Apple, iOS 19 yerine iOS 26’ya geçecek ve bu değişim macOS ve watchOS gibi diğer platformları da kapsayacak.

Yeni yazılım isimleri 26'dan devam edecek

Xiaomi henüz bu konuda resmî bir açıklama yapmış değil ancak söylentilere göre bu değişiklik, takvim yılına dayalı bir sistem getirerek kullanıcıların hangi sürümün en yeni olduğunu daha kolay anlayabilmesini sağlamayı hedefliyor. Apple'ın kararı da yine bu sebepten.

Elbette şu an için tüm bunlar sadece bir iddiadan ibaret. Yine de giderek karmaşıklaşan teknoloji sektöründe markaların daha net ve anlaşılır stratejilere yönelmesi şaşırtıcı değil. Xiaomi de bu trendi takip ederek yazılım adlarını sadeleştirmek ve daha etkili bir pazarlama dili oluşturmak istiyor olabilir.