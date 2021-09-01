Şu anda uzaktan çalışma uygulamasına devam eden teknoloji devi Apple, şirket çalışanlarının Slack'te maaşlarını tartışabileceği özel bir kanal oluşturmasını yasakladı.

Son birkaç aydır Apple çalışanlarının gündeminde şirketin uyguladığı haksız maaş uygulaması bulunuyordu. Bünyesinde binlerce kişiyi istihdam eden Apple, iddialara göre maaş dağılımı konusunda çalışanlarına adil davranmıyordu ve bu konu hakkında Apple çalışanları arasında yapılan bir anket, erkek ve kadın maaşları arasında %6'lık bir fark olduğunu göstermişti.

Kadın çalışanlarına daha az maaş verdiği iddiasıyla gündeme gelen teknoloji devi bu iddiaları yalanlasa da çalışanlarının daha fazla anket düzenlemesini ve birbirleriyle maaş bilgisi konuşmalarını yasaklamak istiyor. Şirket, son olarak çalışanlarının Slack üzerinden maaş ile ilgili iş dışında bir kanal açmasını yasakladı.

"Çalışanların birbirleriyle maaş konuşması yasal değil"

Bildiğiniz üzere Slack, özellikle pandemiden sonra uzaktan çalışma modeline geçmek zorunda kalan şirketler arasında epey popüler oldu. Görünen o ki Apple da işlerini, on binlerce şirketin kullandığı bulut tabanlı ekip iş birliği uygulaması Slack'ten yürütüyor.

Şirketin maaş tartışmalarını kapatmaya yönelik son hamlesi, Slack üzerinden oldu. Apple, çalışanlarının Slack üzerinden maaş konuşabileceği herhangi bir kanal açmasını yasaklarken, Slack'in sadece iş ile ilgili kullanılması gerektiğini vurguladı. Apple her ne kadar Slack'in sadece şirket için kullanılması istese de şu anda Apple'ın Slack hesabında, yaklaşık 5 bin kişinin yer aldığı ve komik köpek fotoğraflarının paylaşıldığı bir kanal ve sadece oyun ile ilgili şeylerin konuşulduğu 3 bin kişilik bir kanal dahi bulunuyor.

Apple İnsan Kaynakları iş dışında herhangi bir Slack kanalı oluşturmanın yasak olduğunu belirtirken, Apple'ın iş hukuku avukatı çalışanlar arasında maaş konuşmanın yasal olmadığını ve bunun bir suç olduğunu vurguladı.