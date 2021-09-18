Apple, daha iPhone 13 serisini yeni tanıtmış olmasına rağmen daha şimdiden gizlilik ve mahremiyet konusunda önemli sorunlarla karşı karşıya. Bu durum iPhone 14'ü de zorda bırakacak gibi duruyor.

Apple bu hafta yeni iPhone 13 serisini ve iOS işletim sistemini tanıtmıştı. Her ne kadar her yerde Apple'ın reklamlarını görüyor olsak da firmanın kendi standartlarına baktığımız zaman kabus gibi bir hafta geçirdiklerini görüyoruz. İsrailli NSO gibi organizasyonlar, Apple'ın yeni işletim sistemindeki çeşitli açıkları kullanmayı başardıklarını açıklarken, bir de firmanın ekran izleme teknolojileri ayrı bir sorun yaratıyor.

Apple, rakiplerini yakalamak için bir çeşit CSAM (Çocuk Cinsel Taciz Materyali) taraması devreye almak istiyor. Bu uygulamanın amacı, çocukları korumak ve buluta yüklenen fotoğrafları çocuklara cinsel taciz ya da başka türlü bir şekilde zarar verenleri tespit edebilmek olarak gösteriliyor. Yine de bütün fotoğraflarının taranmasını mahremiyetlerine aykırı gören çok sayıda kişi var.

Apple da bir yere kadar dayanıyor

Apple daha önceleri ABD'de ve farklı ülkelerde hükümetlerin taleplerine yerel yasalara göre cevap vermekle zorlandığı durumlarda, bu tür taleplere boyun eğmeyeceğini ve hükümetlerin baskısıyla hareket etmeyeceğini söylüyordu. iPhone 13'ün çıkışıyla birlikte hükümetlerin müdahalesine ihtiyacı olmadığını söyleyen ve kendi güvenliğini sağlayabileceğini iddia eden Apple zorda kalmış oldu.

Buna ek olarak Rusya'da seçimler yaklaşırken Apple'ın yaptığı bir hamle de tartışmanın büyümesine yol açtı. Daha önce sık sık Çin yönetimi ile karşı karşıya gelen Apple bu defa ise Rusya ile sorunlar yaşadı. Bu durumun nedeni ise bazı oy verme uygulamaları.

Cuma günü Rusya'da seçimler yapılacak. Ülkedeki mevcut yönetimden memnun olmayan vatandaşların protesto oyları atmak ve oyları kontrol etmek için kullanmayı planladığı bazı uygulamalar ülke yönetiminin tepkisini çekmişti. Ardından da Google ve Apple bu uygulamaları uygulama marketlerinden kaldırmıştı.

Apple başkalarını sorumlu tutuyor

Apple'ın politikalarından biri iPhone'da olanın iPhone'da kalmasıdır. Yine de firmanın CSAM gibi konulardaki savunması oldukça zayıf gözüküyor. Apple'a göre tarama işlemini kendileri, rakipleri gibi mahremiyet ihlali oluşturacak şekilde yapmıyor. Firmaya göre Google ve Microsoft'un görselleri buluta yükleyip incelemesi bir güvenlik ihlali ama Apple incelemeyi telefonda yapıyor.

Cihazlardaki görsellerin incelenmesi fikrini insanların tepki göstermeden kabul etmesi elbette çok akla yatkın değil, pek çok kişi firmalara güvenmediğini de ifade ediyor. Apple kullandığı yöntemleri ve süreci adım adım açıklasa da bu pek çok kişi için yeterli gelmiyor.

Apple önünde çeşitli organizasyonların gerçekleştirdiği protesto eylemleri de Cupertino merkezli firmaya hiç yardımcı olmuyor. En başta bu tür incelemelerin artık sektörün standardı olduğunu ancak kendilerinin daha güvenli şekilde yaptığını söylese bu kadar zorlanmayacak olan Apple'ın böyle yapmamasının sebebi ise geçmişteki açıklamaları.

Daha önce görüntü kontrolüne karşı çıkmıştı

Apple geçmişte buluttaki görsellerin taranmasının mahremiyet anlamında neden kötü olduğuna dair ateşli tartışmalara girmiş ve uzun uzun açıklamalar yapmıştı. O yüzden firmanın şimdi atacağı herhangi bir adımın ikiyüzlülük olarak görülmemesi için zekice bir çıkış yolu bulması gerekiyor.

Firma CSAM uygulamalarını geliştirmek konusunda baskı altında ve çoktan rakiplerinin bu alanda gerisinde kaldı. Yapılan açıklamalar da krizin pek de iyi yönetildiğini göstermiyor. Örneğin Apple, yapay zeka sisteminin inceleme yaptığını söylüyor. Yapay zekanın hatalı kararlarını ise insanların düzelttiği ifade ediliyor. Bu da uçtan uca şifreleme konusunda çekinceler yarattığı gibi fotoğrafları toplamda kaç kişinin görebildiği sorusunu akla getiriyor.

Cihaz üzerinde her görseli inceleme fikrini Apple'ın kullanıcılara satması neredeyse imkansız, en azından ilk aşamada. Apple tabii ki harekete geçip tepkilerin zamanla unutulup gitmesini bekleyebilir. Yine de firmanın bugüne kadar vaat ettiği gizlilik bozulacaktır. Haliyle iyi bir iletişim dili bulmaları gerekiyor.

Apple ne yapacak?

Öncelikle Apple ne yapacaksa bunu en kısa sürede yapacak. Bugün iOS için yapılacak bir düzenleme önümüzdeki yıl boyu etki edecektir. Bu da sadece iPhone 13'ün değil 14'ün de etkilenmesi demek. Alternatif olarak firma arada bir işletim sistemi daha çıkarabilir ancak bu da tüketicileri itecektir.

Şu andaki durum Apple için tam bir kabusa dönüşmüş durumda. WhatsApp'ın topluluk sözleşmesinde, Google'ın FLoC düzenlemesinde gelen tepkiler şimdi de Apple'a dönecek gibi duruyor. Apple'ın bu sorunu nasıl çözeceği ise merakla bekleniyor.