Apple CEO’su Tim Cook, 2024 yılında kazancı dudak uçuklattı. Apple CEO'su Tim Cook'un 2024'te ne kadar kazandığı açıklandı.

Apple CEO'su Tim Cook, 2024'te kazancını artırdı! 2023'teki gelirine kıyasla önemli bir yükselme yaşayan Cook'un 2024'teki kazancı dudak uçuklattı.

Apple CEO'su Tim Cook'un 2024'te ne kadar kazandığı açıklandı. Cook'un 2023'teki 63.2 milyon dolarlık gelirine göre önemli bir artış gösteriyor.

Tim Cook'un 2024'teki toplam kazancının 74.6 milyon dolar olduğunu açıklandı

Apple, yıllık temsilci dosyasını yayımlayarak Tim Cook'un 2024'teki toplam kazancının 74.6 milyon dolar olduğunu açıkladı. Cook'un 2023'teki 63.2 milyon dolarlık gelirine göre önemli bir artış gösteriyor. Cook'un kazancı, 3 milyon dolarlık temel maaşı, 58 milyon dolarlık hisse senedi ödülleri, 12 milyon dolarlık performansa dayalı ödüller ve 1.5 milyon dolarlık diğer tazminatlardan oluşuyor. Diğer tazminatlar arasında, 401(k) katkıları, hayat sigortası primleri, tatil para birikintisi, güvenlik masrafları ve kişisel uçuş masrafları bulunuyor. Apple, Cook'un iş ve özel seyahatlerinde özel uçak kullanmasını zorunlu kılıyor.

Apple, Cook için 59 milyon dolarlık bir hedef tazminat belirlemişti. Ancak Cook, Apple'ın iyi performans göstermesi nedeniyle ek nakit ödüller aldı ve kazancı bu hedefin üzerine çıktı. Bununla birlikte Cook'un 2024'teki kazancı, 2022'de kazandığı 99 milyon dolara göre hala düşük kalıyor.

2022'deki yüksek gelirinin ardından Cook ve Apple Yönetim Kurulu, 2024 için daha düşük bir tazminat belirlemeyi tercih etti. Apple'daki diğer üst düzey yöneticiler de yüksek kazançlar elde etti. Luca Maestri, Kate Adams, Deirdre O'Brien ve Jeff Williams, toplamda 27.2 milyon dolar kazandılar.