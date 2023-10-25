Önümüzdeki günlerde Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşına basacak. Apple, bu önemli günün şerefine Türk sineması, Türk müziği ve Türk geliştiricilere ait uygulamalar için özel listeler oluşturdu.

29 Ekim 2023 tarihinde cumhuriyetin ilanının 100. yıl dönümünü kutlayacağız. Pek çok firma bu kutlu gün için özel içerikler üretiyor, reklam filmlerini yayına alıyor. Bu firmalardan biri de dünyanın en değerli markalarından biri olan Apple.

Apple, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için 100'er eser içeren listeler oluşturdu. Firmanın yayınladığı üç listeden ilkinde Apple TV'de izlenebilecek 100 yerli sinema eseri bulunuyor. Diğer iki liste ise yerli müzikleri ve yerli uygulama geliştiriciler tarafından geliştirilmiş olan oyunları içeriyor.

Her yıl için bir eser

Apple'ın oyunlar seçkisinde 101 YüzBir Okey Plus, Kafa Topu 2, Kelimelik gibi oyunlar yer aldı. Listeye göz gezdirdiğimizde pek çok başarılı oyunun Türk geliştiriciler tarafından geliştirildiğini görüyoruz. Bu da ülkemizin bu pazardaki aktif rolünü ve başarısını gözler önüne seriyor. Ayrıca listede pek çok başarılı uygulama da yer alıyor. Listeye buradan ulaşabilirsiniz.

Müziklere baktığımızda ise Apple'ın müzikleri dönemlere ayırdığını görüyoruz. Bu dönemler 1920'ler -1950'ler, 1960'lar (Ajda Pekkan bu dönemde bile var), 1970'ler, 1980'ler, 1990'lar, 2000'ler, 2010'lar ve 2020'ler olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca o dönemleri anlatan bilgilendirme içerikleri de yer alıyor. Apple Music için oluşturulan listeye buradan ulaşabilirsiniz.

Filmler kategorisinde ise daha çok 2000'li yılların filmleri göze çarpıyor. Açıkçası Kemal Sunal, Şener Şen, Cüneyt Arkın gibi isimlerin olmadığı bir liste tam olarak Cumhuriyet'in geride kalan yıllarını anlatmakta çok yeterli değil ancak Apple kütüphanesindeki eserlerle kısıtlı olduğu için firmanın bu seçkisi anlaşılabilir. Yine de pek çok iyi film bu listede yer alıyor. Listeye buradan ulaşabilirsiniz.